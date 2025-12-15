Український учитель потрапив у список 50 найкращих педагогів планети
Український учитель Олександр Думишинець увійшов до 50-ки світової премії Global Teacher Prize 2025. Педагог викладає інформатику.
Про це повідомили на сайті Премії, інформує 24 Канал. Освітянин також є фіналістом національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.
Що відомо про Олександра Думишинця?
Учитель працює у Києві. Називає вчителювання роботою мрії та зізнається, що щиро щасливий від того, чим займається.
На уроках інформатики в Олександра учні занурюються у світ сучасних технологій:
програмують;
створюють сайти та застосунки;
знімають відео;
працюють з анімацією.
Учитель активно інтегрує в навчання Minecraft Education, інструменти ШІ та проєктну роботу, щоб зробити навчання практичним і максимально наближеним до реального життя.
Як спілкується з учнями?
Педагог приділяє чимало уваги командній роботі та відкритому діалогу з учнями. Він не уникає складних тем і говорить із дітьми про виклики війни.
Учні Олександра демонструють високі результати на національних і міжнародних конкурсах.
Окрім викладання, Олександр постійно працює над професійним розвитком: створює цифрові продукти й курси для вчителів, проводить тренінги з цифровізації освіти та ділиться своїм досвідом із колегами.
Що відомо про премію?
Global Teacher Prize – світова щорічна премія для вчителів, які зробили видатний внесок у професію.
Премію заснував фонд The Varkey Foundation, щоб наголосити на важливості педагогів і тому факті, що в усьому світі їхні зусилля варті того, щоби бути визнаними на найвищому рівні.
В Україні премію Global Teacher Prize Ukraine проводить ГО "Освіторія" з 2017 року.
Хто став найкращим педагогом України 2025?
На початку жовтня в Україні відзначили найкращих учителів України 2025 року.
Лауреатами національної премії Global Teacher Prize Ukraine стали педагоги, які своїми ідеями, новаціями та невтомною працею змінюють освіту нашої країни.
Цьогоріч організатори отримали рекордну кількість анкет і номінацій – близько 3000.
Премія відзначила педагогів у рекордних дев'яти спеціальних номінаціях.
Найкращий учитель України за версією Global Teacher Prize Ukraine 2025 – Руслан Шаламов з Харкова.
Він отримав мільйон гривень на втілення освітньої мрії, зазначає 24 Канал.
В етері Радіо "Накипіло" педагог розповів, на що витратить отримані кошти.