Український учитель потрапив у список 50 найкращих педагогів планети

Український учитель Олександр Думишинець увійшов до 50-ки світової премії Global Teacher Prize 2025. Педагог викладає інформатику.

Про це повідомили на сайті Премії, інформує 24 Канал. Освітянин також є фіналістом національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2024.

Що відомо про Олександра Думишинця?

Учитель працює у Києві. Називає вчителювання роботою мрії та зізнається, що щиро щасливий від того, чим займається.

На уроках інформатики в Олександра учні занурюються у світ сучасних технологій:

програмують;

створюють сайти та застосунки;

знімають відео;

працюють з анімацією.

Учитель активно інтегрує в навчання Minecraft Education, інструменти ШІ та проєктну роботу, щоб зробити навчання практичним і максимально наближеним до реального життя.

Як спілкується з учнями?

Педагог приділяє чимало уваги командній роботі та відкритому діалогу з учнями. Він не уникає складних тем і говорить із дітьми про виклики війни.

Учні Олександра демонструють високі результати на національних і міжнародних конкурсах.

Окрім викладання, Олександр постійно працює над професійним розвитком: створює цифрові продукти й курси для вчителів, проводить тренінги з цифровізації освіти та ділиться своїм досвідом із колегами.

Що відомо про премію? Global Teacher Prize – світова щорічна премія для вчителів, які зробили видатний внесок у професію. Премію заснував фонд The Varkey Foundation, щоб наголосити на важливості педагогів і тому факті, що в усьому світі їхні зусилля варті того, щоби бути визнаними на найвищому рівні. В Україні премію Global Teacher Prize Ukraine проводить ГО "Освіторія" з 2017 року.



Олександр Думишинець / колаж Освіторії

