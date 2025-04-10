Вчитель трудового з Кропивницького претендує на звання "Учитель року"

Фаховий конкурс "Учитель року" є важливим для учителів, які хочуть продемонструвати свою майстерність. Підготовка до нього є тривалим процесом. Цьогоріч на це звання претендує Олександр Матійко, який викладає трудове навчання.

Учителі трудового не часто можуть взяти участь у "Учителі року". Як проходить підготовка до нього вчителя трудового з Кропивницького, розповідає 24 Канал, посилаючись на Суспільне.Кропивницький.

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Як готується вчитель трудового навчання

До відбіркового туру всеукраїнського конкурсу "Учитель року – 2025" готується 26-річний вчитель трудового навчання та технологій з Кропивницького Олександр Матійко.

Вчителем він працює чотири роки, останні два – у міжшкільному ресурсному центрі й цьогоріч переміг в обласному етапі конкурсу "Учитель року".

Вирішив спробувати свої сили, вийти із зони комфорту, показати іншим та зрозуміти для себе, чого я вартий. Я зрозумів, що можу більше, ніж думаю. Конкурс – досить непросте випробування

– прокоментував учитель.

Пан Олександр розповів, що він із вчительської родини й любов до трудового навчання йому прищепив дідусь, який також був вчителем трудового навчання. Тому з дитинства він багато з ним займався і перейняв багато умінь.

Нині Олександр Матійко готується до відбіркового туру всеукраїнського конкурсу. Підготовка до нього проходить у кілька етапів і завдань, які є обов'язковими.

Відбірковий етап складається з декількох завдань. Перше – це дорожня карта творчого проєкту, тобто наша послідовність виготовлення: як, що, за чим робимо. Це теоретична частина, тобто мені треба презентувати, як я це роблю зі своїми учнями. Наступний етап – методичний практикум

– розповідає Олександр.

Вчитель Олександр Матійко / скриншот Суспільне.Кропивницький

Всеукраїнський конкурс на кращого вчителя трудового навчання та технологій влаштовують раз на п’ять років. Тому не так часто випадає нагода для вчителів цього предмету продемонструвати свої вміння.

У 2007-му до фінального етапу дійшла директорка міжшкільного ресурсного центру, у якому працює Олександр, Олена Горобець. З її слів, участь у конкурсі потребує знань, інформації та сучасних технологій.

Відбірковий етап всеукраїнського конкурсу відбудеться 7 – 12 квітня, фінальний – у травні.

Цей конкурс є кроком до більш масштабного – Global Teacher Prize. І нещодавно визначили найкращого вчителя світу, ним став – Мансур аль-Мансур з Саудівської Аравії.