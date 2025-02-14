Про це інформує 24 Канал з посиланням на повідомлення на офіційному сайті освітньої премії. Що відомо про педагога, читайте далі.

Читайте Найкращою вчителькою України у 2024 році стала Леся Павлюк з Івано-Франківська

Мансур аль-Мансур – найкращий педагог світу у 2025 році

Мансура обрали з понад 5 000 номінацій і заявок з 89 країн світу. Його відзначили за стратегічне бачення та непохитну віру в потенціал своїх студентів, а також за створення інклюзивного та інноваційного навчального середовища.

Його педагогічна робота почалася в скромній орендованій шкільній будівлі, де він стикнуся з величезними труднощами в навчанні учнів з малозабезпечних сімей, батьки яких здебільшого не мали формальної освіти. Мансур перетворив ці перешкоди на можливості.

Попри обмежені ресурси (навіть викладаючи на шкільній кухні) він надихав своїх учнів на досягнення успіху, демонструючи віру в їхні можливості. Невдовзі його школа стала одним з 10 найкращих навчальних середовищ Саудівської Аравії.



Найкращий вчитель світу 2025 року / Global Teacher Prize

Основи філософії навчання Мансура – життєві навички, щастя та сталий розвиток. Він пристосовує свої методи до індивідуальних потреб учнів, активно залучає сім'ї до навчання та інтегрує сучасні освітні моделі.

Ми зробили величезний проєкт для бідних під назвою "Фінансова обізнаність". Ми надали багатьом студентам можливість займатися бізнесом, деякі навіть відкрили власні магазини,

– заявив аль-Мансур.

Окрім вчителювання, аль-Мансур відомий роботою у своїй громаді, зокрема програмою, яка допомогла забезпечити людям доступ до технічного обслуговування кондиціонерів під час спекотних літніх місяців. Він також працює з дітьми-сиротами і сподівається використати премію на будівництво школи для них.

Аль-Мансур також працює з ув'язненими, допомагає їм навчитися читати і писати. Після його уроків декому скоротили строки перебування у в'язниці.

Вчитель також є автором понад 20 навчальних книг і доповідачем на міжнародних конференціях. Він підготував сотні викладачів і захищав інноваційні методики навчання в регіоні Перської затоки.

Аль-Мансур, до слова, – перший учитель з арабських країн Перської затоки, який виграв премію Global Teacher Prize.