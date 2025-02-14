Об этом информирует 24 Канал со ссылкой на сообщение на официальном сайте образовательной премии. Что известно о педагоге, читайте дальше.

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Мансур аль-Мансур – лучший педагог мира в 2025 году

Мансура выбрали из более 5 000 номинаций и заявок из 89 стран мира. Его отметили за стратегическое видение и непоколебимую веру в потенциал своих студентов, а также за создание инклюзивной и инновационной учебной среды.

Его педагогическая работа началась в скромном арендованном школьном здании, где он столкнулся с огромными трудностями в обучении учеников из малообеспеченных семей, родители которых в основном не имели формального образования. Мансур превратил эти препятствия в возможности.

Несмотря на ограниченные ресурсы (даже преподавая на школьной кухне) он вдохновлял своих учеников на достижение успеха, демонстрируя веру в их возможности. Вскоре его школа стала одной из 10 лучших учебных сред Саудовской Аравии.



Лучший учитель мира 2025 года / Global Teacher Prize

Основы философии обучения Мансура – жизненные навыки, счастье и устойчивое развитие. Он приспосабливает свои методы к индивидуальным потребностям учеников, активно привлекает семьи к обучению и интегрирует современные образовательные модели.

Мы сделали огромный проект для бедных под названием "Финансовая осведомленность". Мы предоставили многим студентам возможность заниматься бизнесом, некоторые даже открыли собственные магазины,

– заявил аль-Мансур.

Кроме учительства, аль-Мансур известен работой в своей общине, в частности программой, которая помогла обеспечить людям доступ к техническому обслуживанию кондиционеров во время жарких летних месяцев. Он также работает с детьми-сиротами и надеется использовать премию на строительство школы для них.

Аль-Мансур также работает с заключенными, помогает им научиться читать и писать. После его уроков некоторым сократили сроки пребывания в тюрьме.

Учитель также является автором более 20 учебных книг и докладчиком на международных конференциях. Он подготовил сотни преподавателей и защищал инновационные методики обучения в регионе Персидского залива.

Аль-Мансур, к слову, – первый учитель из арабских стран Персидского залива, который выиграл премию Global Teacher Prize.