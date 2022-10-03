Український воїн Олександр Сухоручко отримав відзнаку Global Teacher Prize як "учитель-захисник"

Українські педагоги отримали вітання та нагороди з нагоди професійного свята 2 жовтня. При цьому особливі відзнаки вручили вчителям-воїнам та вчителям-волонтерам.

Одним із тих, хто отримав відзнаку національної премії Global Teacher Prize Ukraine 2022, є і український воїн, який боронить незалежність нашої держави на фронті.

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Учитель-захисник Олександр Сухоручко

Учитель із Кропивницького Олександр Сухоручко здобув відзнаку у номінації "Вчитель-захисник". Його нагородили у День працівників освіти, 2 жовтня. Олександр представляв усіх педагогів Кіровоградщини.

Я був на церемонії одним із представників тих героїчних людей, які нині захищають нашу Україну. З одного боку, мені приємно, з іншого – я вважаю, на цю премію заслуговує кожен учитель,

– наголосив воїн-педагог.

Сухоручко до 24 лютого працював учителем фізкультури. А вже після повномасштабного вторгнення Росії почав волонтерити, згодом пішов у ЗСУ. Наприкінці літа Олександр отримав мінно-вибухову травму і зараз лікується.

Що таке Global Teacher Prize Ukraine

Це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Вона має на меті відзначити досягнення педагогів не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства. При цьому акцентувати на важливості вчителів в Україні. Національну премію заснувала у 2017 році Громадська Спілка "Освіторія".

Джерело: Це щорічна національна премія для вчителів-агентів освітянських змін. Вона має на меті відзначити досягнення педагогів не лише щодо своїх учнів, а й щодо суспільства. При цьому акцентувати на важливості вчителів в Україні. Національну премію заснувала у 2017 році Громадська Спілка "Освіторія".Джерело: Суспільне

Цього року, до слова, національною премією Global Teacher Prize Ukraine 2022 відзначили вчителів, які воюють, волонтерять і продовжують навчати дітей, незважаючи на складні умови перебування.

За словами прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, 900 вчителів вступили до лав ЗСУ і зараз воюють на фронті.

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День учителя в Україні у 2022 році

В Україні День працівників освіти згідно з Указом президента від 11 вересня 1994 року відзначають у першу неділю жовтня. У 2022 році День учителя припав на 2 жовтня. Однак у закладах освіти це свято традиційно відзначають у четвер або п'ятницю напередодні. При цьому воно не потребує спеціального державного вихідного.