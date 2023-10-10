Скандальний ректор пішов у ЗСУ: Авіаційний університет отримав нового керівника

10 жовтня 2023, 11:28
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Джерело:

НАУ України

Скандальний ректор Національного авіаційного університету, ексрегіонал Максим Луцький таки доєднався до лав ЗСУ. Він уже розпочав службу у лавах нашої армії.

Тимчасово виконувачем обов'язки ректора призначили Олексія Шкуратова. Він свого часу був заступником попереднього очільника МОН Сергія Шкарлета.

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Національний авіаційний університет тимчасово очолюватиме Олексій Шкуратов

У виші зазначають, що відповідно до указу Президента України ректор НАУ Максим Луцький тепер служитиме у ЗСУ. Він уже розпочав проходження військової служби. На час служби Луцького у війську тимчасово виконувачем обов'язки ректора призначили Олексія Шкуратова. 

Як зазначають у ЗВО, Олексій Шкуратов – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету.

Що відомо про Олексія Шкуратова

Олексій Шкуратов народився 31 грудня 1985 року у Запорізькій області.

До призначення в НАУ був заступником міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з питань європейської інтеграції.

Після призначення міністром освіти Оксена Лісового Шкуратов втратив посаду.

Також працював проректором з наукової роботи та інноваційного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури.

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МОН заявило про реорганізацію Авіаційного університету

  • Міносвіти не так давно заявило про намір реорганізувати Національний авіаційний університет.
  • ЗВО хочуть поділити на два виші: Київський авіаційний інститут і Державну льотну академію (місто Кропивницький). Вони мають стати ключовими центрами, в яких розвиватимуть авіаційну галузь нашої держави.
  • У ЗВО планують готувати пілотів, розробляти нові безпілотники тощо. 
  • У міністерстві при цьому заявляли, що виш та його керівництво демонстрували низьку ефективність. Зокрема, у час повномасштабної війни жодного БПЛА там не розробили.
  • Виш висловив намір передати Льотну академію НАУ до сфери управління Міноборони України як відокремленого структурного підрозділу Харківського національного університету Повітряних сил.
  • Як зазначає УП, на керівництво вишу надходили непоодинокі скарги, воно потрапляло у різні скандали, зокрема пов'язані з відчуженням земель НАУ для будівництва багатоповерхівок.
  • Зауважимо також, що Максим Луцький був членом "Партії регіонів". У 2019 році він балотувався до парламенту від на сьогодні забороненої "ОПЗЖ".
  • Голова Комітету Національної асоціації адвокатів України з питань регуляторної політики Юлія Балюк раніше повідомляла: якщо Луцький піде служити у ЗСУ, відповідно до законодавства, він збереже своє робоче місце на час служби. Але у НАУ, відповідно до статуту, все ж мають призначити вибори нового очільника.
  • Також через службу у ЗСУ суд може призупинити будь-які проводження та справи проти людини, зокрема кримінальні, уточнила адвокатка.
Автор: Марія Волошин