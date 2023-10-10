Скандальний ректор пішов у ЗСУ: Авіаційний університет отримав нового керівника

Скандальний ректор Національного авіаційного університету, ексрегіонал Максим Луцький таки доєднався до лав ЗСУ. Він уже розпочав службу у лавах нашої армії.

Тимчасово виконувачем обов'язки ректора призначили Олексія Шкуратова. Він свого часу був заступником попереднього очільника МОН Сергія Шкарлета.

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Національний авіаційний університет тимчасово очолюватиме Олексій Шкуратов

У виші зазначають, що відповідно до указу Президента України ректор НАУ Максим Луцький тепер служитиме у ЗСУ. Він уже розпочав проходження військової служби. На час служби Луцького у війську тимчасово виконувачем обов'язки ректора призначили Олексія Шкуратова.

Як зазначають у ЗВО, Олексій Шкуратов – доктор економічних наук, професор, проректор з наукової роботи та інноваційного розвитку Національного авіаційного університету.

Що відомо про Олексія Шкуратова Олексій Шкуратов народився 31 грудня 1985 року у Запорізькій області. До призначення в НАУ був заступником міністра освіти і науки Сергія Шкарлета з питань європейської інтеграції. Після призначення міністром освіти Оксена Лісового Шкуратов втратив посаду. Також працював проректором з наукової роботи та інноваційного розвитку Київського національного університету будівництва і архітектури.

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