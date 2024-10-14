"Онучка" чи "внучка": як правильно сказати українською
Чимало українців плутають російські слова та українські, використовуючи русизми в мові. А ще в українській мові є слова, мова походження яких чи кілька форм вживання викликає сумнів.
У рубриці "Говоримо правильно українською!" розглянемо рекомендації мовознавців як правильно вживати слова "внучка" чи "онучка", більше читайте на Освіта 24.
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То як правильно "онучка" чи "внучка"
Словники сучасної української мови, радять обидва варіанти написання і вимови. Слова є правильними та допустимими в літературній мові, а частіші варіанти вживання залежать від регіону України.
Хто такі онукиОнук/онучка, внук/внучка – син/дочка сина або дочки, двоюрідний онук/онучка – син племінника або племінниці. Вони є нащадками у третьому поколінні бабусі і дідуся.
Так, українське "внук" походить від праслов’янського слова vъnukъ. В українській мові, відбувається чергування префіксів у-в-о задля милозвучності, де у-о зазвичай вживаємо на початку речення та після приголосного, а в – після голосного звука.
Отже, варіанти: внук/внучка, онук/онучка є абсолютно правильними! Можемо зустріти й такий варіант – унук/унучка.
А ось єдиною правильною формою для четвертого покоління у родині є слово правнуки.
У законодавстві України, зокрема у Цивільному і Сімейному кодексах України, використовуються терміни внук/внучка/внуки.
Цікаво! 7 вересня відзначається День онуків! Його започаткували в Нідерландах, де його відзначають уже кілька десятиліть. Свято швидко поширилося у всьому світі, зокрема і в Україні. Гарна нагода зустрітися у родинному колі!
В українській мові є і зменшено-пестлива форма слова:
- "внучок", "онучок", "унучок", "унучечок";
- "онучечка", "онученька", "внучечка" чи "унучечка";
- "онучатко", "внученя".
У множині, коли таких родичів декілька, можемо сказати –"внучата" чи "онучата".
Важливо! Наголос у цих словах завжди на літеру "У" – внУчка/онУчка!
Онучата! / Ілюстративне фото
Як звучить в літературі
- Оце тобі, тату, за тую науку: сядь собі в запічку, колиши онуку". (Народна пісня).
- "А Таміла, онука Ганни Денисівни Кошової, їде.. із Білоцерківського сільськогосподарського технікуму до бабусі в гості".(Остап Вишня).
- "Німець скаже: "Ви моголи". "Моголи! моголи!" Золотого Тамерлана. Онучата голі".("І мертвим, і живим, і ненарожденним…" Тарас Шевченко).