Як українською сказати "опечатка": цікаві відповідники

Українці часто можуть припускатися помилок у текстах чи й навіть у повідомленнях, які пишуть у соцмережах. Чимало з них назве таку помилку "опечаткою".

Однак це слово є суржиковим. Його вживати не треба. Освіта 24 розповість натомість, як казати правильно.

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Як українською назвати "опечатку"

Свого часу доктор філологічних наук Олександр Пономарів писав, як перекласти українською мовою слово "опечатка". В нашій мові є словосполучення "друкарська помилка". Ним і варто замінити вищезгадане суржикове слово.

У Тлумачному словнику української мови можна ще знайти синонім до "друкарської помилки", який також замінить "опечатку". Це слово "одрук".

Також ви можете вживати і такі цікаві слова на заміну "опечатки" як:

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