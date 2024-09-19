Студент, який отримав грант, оплатив навчання: у МОН розповіли, що буде з грішми

Українські студенти зможуть отримувати гранти на освіту. Заступник міністра освіти розповів, як вони поєднуватимуться з оплатою за навчання.

Цього року для українських абітурієнтів стала доступною грантова програма на навчання. Заявку на неї можна було подати через застосунок Дія. І неодноразово різні інформаційні джерела пояснювали, як скористатися цією можливістю. Актуальною інформацією в ефірі телемарафону "Єдині новини" поділився заступник міністра освіти та науки Михайло Винницький, перередає Освіта 24.

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Як поєднуватимуть гранти й оплату за освіту

З впровадження грантової програми виникла низка запитань, які вимагають додаткових роз’яснень. Серед них, якщо отримано грант, але студент уже оплатив річну вартість за навчання яким чином будуть нараховуватися грантові кошти?

Перш за все, зараховані за навчання кошти на рахунок батьків чи студентів повертатися не будуть. Якщо студент сплатив повну вартість навчання за поточний рік, то сума гранту буде переходити на рахунок наступного навчального.

Якщо ви сплачуєте за навчання, в будь-якому випадку, гранти зараховуються на цей рік і ці кошти переходять на рахунок наступного року. Гранти так чи інакше діють на 4 роки навчання. Ці кошти є цільові виключно на оплату навчання. І вони можуть бути зараховані тільки на освіту,

– розповів Винницький.

Він підкреслив, що у разі переходу гранту на наступний рік, студент отримуватиме таку ж суму на другому курсі, тож значна частина оплати за навчання буде міститися на рахунку.

Для прикладу, вартість року навчання складає 40 тисяч гривень і студент їх вже сплатив за перші два семестри. Водночас, здобувач освіти має грант у розмірі 15 тисяч гривень. Кошти державної підтримки, надходять на рахунок спеціального фонду і будуть залишатися там до наступного року. Відповідно на другому курсі студент матиме вже 30 тисяч гривень допомоги. Такі роз’яснення дав чиновник.

Важливо, що грантові кошти індексовані на інфляцію. Що убезпечить студента на майбутнє.