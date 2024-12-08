Полоник чи ополоник: поставмо крапку у тому, як ще можна називати черпак
Любите посмакувати першими стравами? А яким кухонним приладдям їх наливаєте у тарілку – черпаком, варежкою чи ополоником?
В Україні для приготування та наливання рідких страв існували великі ложки. Які назви для цього кухонного приладдя існують у різних регіонах розповідає 24 Канал.
Дивіться також Вміє готувати кожна галицька господиня: що таке "пляцки" і чи українське це слово
Полоник чи ополоник: що правильно
Кухонне приладдя для наливання рідких страв, компотів, пуншу чи глінтвейну називають літературно – ополоник. Але не "полоник" – бо це русизм.
А ще у різних регіонах він має свої назви:
- черпак,
- вареха,
- варишка,
- кохля,
- кохелька,
- поварка.
А велику ложку з дрібними отворами, призначену для зняття піни або витягування з відвару зварених продуктів, наприклад вареників, називають – шумівка.
Як у вас називають ополоник: дивіться відео
Великі ополоники ложкарі видовбували для пастухів на полонинах. Полонинський ополоник, місткістю близько 1 літра, – це велика довбана ложка з довгою вертикальною ручкою, що використовувалась під час виготовлення овечого сиру – бринзи.
Раніше цей девайс виготовляли з дерева, а тепер різноманіття форм, дизайнів, матеріалів виготовлення задовольнить будь-які примхи кухаря. Навіть скляні! Обирайте на свій смак та готуйте з радістю!