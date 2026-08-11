Результати вступних іспитів до аспірантури: коли їх оголосять

Вступники до аспірантури у 2026 році вже склали або складають основні вступні випробування. Коли ж чекати результатів?

Якщо ви плануєте вступати до аспірантури цього року, варто орієнтуватися вже на оновлений Міносвіти графік, а також на уже оприлюднені результати іспитів.

Коли чекати результатів іспитів в аспірантуру?

Вступники до аспірантури у 2026 році вже отримали результати основної сесії ЄВІ та ЄВВ.

Український центр оціювання якості освіти ще 18 липня оголосив, що результати ЄВІ уже в кабінетах вступників. А учасники основних сесій єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) для вступу до аспірантури отримали результати 3 серпня.

Учасники ЄВВ можуть завантажити картку своїх результатів. У документі можна побачити, під яким номером було представлено кожне завдання, яку відповідь на нього обрав учасник та скільки балів він отримав за його виконання.

Результати ЄВВ за шкалою 100 – 200 балів отримано шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиці № 13 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році.

Основна сесія вступних випробувань до аспірантури відбулася влітку. Результати ЄВІ та ЄВВ за підсумками основної сесії мали бути оприлюднені до 7 серпня 2026 року.

Водночас для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, передбачена додаткова сесія. Вона відбудеться наприкінці серпня, а її результати мають бути доступні до 4 вересня 2026 року.

Тобто тим, хто складає ЄВІ та ЄВВ під час додаткової сесії, не потрібно чекати завершення всього вступного процесу – результати будуть оприлюднені окремо.

Нагадаємо, що не всі мали складати ЄВІ та ЄВВ, цього року враховувалися результати і попередніх років:

ЄВІ – 2024, 2025 або 2026 років ;

– ; ЄВВ – 2025 або 2026 років.

Але попереду ще вступні іспити зі спеціальності, які розпочнуться 8 вересня.

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Як змінилися дати вступу в аспірантуру?

Але на цьому вступна кампанія не завершується. 5 серпня Міністерство освіти і науки України внесло зміни до календаря вступу та продовжило основні строки конкурсного відбору.

Найважливіша новина для вступників – строки вступної кампанії до аспірантури продовжили.

Раніше планувалося, що основний прийом заяв завершиться 25 серпня, а вступні іспити зі спеціальності триватимуть до 7 вересня.

Тепер вступники отримали більше часу:

До 7 вересня, 18:00 – можна подати заяву та зареєструватися на вступний іспит зі спеціальності.

8–21 вересня – відбуватимуться вступні іспити зі спеціальності та інші оцінювання, передбачені правилами конкретного закладу вищої освіти.

З 22 вересня – заклади освіти почнуть надавати рекомендації до зарахування.

До 26 вересня – має бути оновлено списки рекомендованих до зарахування на бюджетні місця.

До 28 вересня – відбудеться зарахування вступників.

З 29 вересня – заклади вищої освіти за рішенням приймальної комісії зможуть провести додатковий набір на контракт.

До 15 жовтня – має завершитися остаточне зарахування за додатковим набором на контракт.

Пам'ятайте! ЄВІ та ЄВВ – важливі складові вступу, але для участі в конкурсі до аспірантури вступникові також потрібно пройти випробування, передбачені правилами конкретного університету. Зокрема, йдеться про вступний іспит зі спеціальності. І пам'ятайте про формулу прохідного балу: ЄВІ (20%)+ЄВВ (20%)+вступний іспит зі спеціальності (60%).

Таким чином, вступники отримали додатковий час для підготовки документів і проходження конкурсного відбору. Якщо раніше потрібно було вкластися в досить стислий серпневий графік, то після рішення МОН основні етапи вступу перенесені на вересень.