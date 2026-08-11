Якщо ви плануєте вступати до аспірантури цього року, варто орієнтуватися вже на оновлений Міносвіти графік, а також на уже оприлюднені результати іспитів.
Коли чекати результатів іспитів в аспірантуру?
Вступники до аспірантури у 2026 році вже отримали результати основної сесії ЄВІ та ЄВВ.
Український центр оціювання якості освіти ще 18 липня оголосив, що результати ЄВІ уже в кабінетах вступників. А учасники основних сесій єдиного вступного випробування з методології наукових досліджень (ЄВВ) для вступу до аспірантури отримали результати 3 серпня.
Учасники ЄВВ можуть завантажити картку своїх результатів. У документі можна побачити, під яким номером було представлено кожне завдання, яку відповідь на нього обрав учасник та скільки балів він отримав за його виконання.Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Результати ЄВВ за шкалою 100 – 200 балів отримано шляхом переведення тестових балів до цієї шкали відповідно до таблиці № 13 додатка 5 Порядку прийому на навчання для здобуття вищої освіти в 2026 році.
Основна сесія вступних випробувань до аспірантури відбулася влітку. Результати ЄВІ та ЄВВ за підсумками основної сесії мали бути оприлюднені до 7 серпня 2026 року.
Водночас для тих, хто з поважних причин не зміг взяти участь в основній сесії, передбачена додаткова сесія. Вона відбудеться наприкінці серпня, а її результати мають бути доступні до 4 вересня 2026 року.
Тобто тим, хто складає ЄВІ та ЄВВ під час додаткової сесії, не потрібно чекати завершення всього вступного процесу – результати будуть оприлюднені окремо.
Нагадаємо, що не всі мали складати ЄВІ та ЄВВ, цього року враховувалися результати і попередніх років:
- ЄВІ – 2024, 2025 або 2026 років;
- ЄВВ – 2025 або 2026 років.
Але попереду ще вступні іспити зі спеціальності, які розпочнуться 8 вересня.
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Як змінилися дати вступу в аспірантуру?
Але на цьому вступна кампанія не завершується. 5 серпня Міністерство освіти і науки України внесло зміни до календаря вступу та продовжило основні строки конкурсного відбору.
Найважливіша новина для вступників – строки вступної кампанії до аспірантури продовжили.
Раніше планувалося, що основний прийом заяв завершиться 25 серпня, а вступні іспити зі спеціальності триватимуть до 7 вересня.
Тепер вступники отримали більше часу:
До 7 вересня, 18:00 – можна подати заяву та зареєструватися на вступний іспит зі спеціальності.
8–21 вересня – відбуватимуться вступні іспити зі спеціальності та інші оцінювання, передбачені правилами конкретного закладу вищої освіти.
З 22 вересня – заклади освіти почнуть надавати рекомендації до зарахування.
До 26 вересня – має бути оновлено списки рекомендованих до зарахування на бюджетні місця.
До 28 вересня – відбудеться зарахування вступників.
З 29 вересня – заклади вищої освіти за рішенням приймальної комісії зможуть провести додатковий набір на контракт.
До 15 жовтня – має завершитися остаточне зарахування за додатковим набором на контракт.
Пам'ятайте! ЄВІ та ЄВВ – важливі складові вступу, але для участі в конкурсі до аспірантури вступникові також потрібно пройти випробування, передбачені правилами конкретного університету. Зокрема, йдеться про вступний іспит зі спеціальності. І пам'ятайте про формулу прохідного балу: ЄВІ (20%)+ЄВВ (20%)+вступний іспит зі спеціальності (60%).
Таким чином, вступники отримали додатковий час для підготовки документів і проходження конкурсного відбору. Якщо раніше потрібно було вкластися в досить стислий серпневий графік, то після рішення МОН основні етапи вступу перенесені на вересень.