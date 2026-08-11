Если вы планируете поступать в аспирантуру в этом году, стоит ориентироваться уже на обновлённый Министерством образования и науки график, а также на уже обнародованные результаты экзаменов.

Когда ждать результатов экзаменов в аспирантуру?

Поступающие в аспирантуру в 2026 году уже получили результаты основной сессии ЕВЭ и ЕВИ.

Украинский центр оценивания качества образования ещё 18 июля объявил, что результаты ЕВИ уже в кабинетах поступающих. А участники основных сессий единого вступительного испытания по методологии научных исследований (ЕВИ) для поступления в аспирантуру получили результаты 3 августа.

Участники ЕВЭ могут загрузить карточку своих результатов. В документе можно увидеть, под каким номером было представлено каждое задание, какой ответ на него выбрал участник и сколько баллов он получил за его выполнение.

Результаты ЕВИ по шкале 100 – 200 баллов получены путём перевода тестовых баллов в эту шкалу в соответствии с таблицей № 13 приложения 5 Порядка приёма на обучение для получения высшего образования в 2026 году.

Основная сессия вступительных испытаний в аспирантуру состоялась летом. Результаты ЕВИ и ЕВЭ по итогам основной сессии должны были быть обнародованы до 7 августа 2026 года.

В то же время для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в основной сессии, предусмотрена дополнительная сессия. Она состоится в конце августа, а её результаты должны быть доступны до 4 сентября 2026 года.

То есть тем, кто сдаёт ЕВИ и ЕВЭ во время дополнительной сессии, не нужно ждать завершения всего вступительного процесса – результаты будут обнародованы отдельно.

Напомним, что не все должны были сдавать ЕВИ и ЕВЭ, в этом году учитывались результаты и предыдущих лет:

ЕВЭ – 2024, 2025 или 2026 годов ;

– ; ЕВИ – 2025 или 2026 годов.

Но впереди ещё вступительные экзамены по специальности, которые начнутся 8 сентября.

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Как изменились даты поступления в аспирантуру?

Но на этом вступительная кампания не завершается. 5 августа Министерство образования и науки Украины внесло изменения в календарь поступления и продлило основные сроки конкурсного отбора.

Самая важная новость для поступающих – сроки вступительной кампании в аспирантуру продлили.

Ранее планировалось, что основной приём заявлений завершится 25 августа, а вступительные экзамены по специальности будут проходить до 7 сентября.

Теперь поступающие получили больше времени:

До 7 сентября, 18:00 – можно подать заявление и зарегистрироваться на вступительный экзамен по специальности.

можно подать заявление и зарегистрироваться на вступительный экзамен по специальности. 8–21 сентября – будут проходить вступительные экзамены по специальности и другие оценивания, предусмотренные правилами конкретного учреждения высшего образования.

будут проходить вступительные экзамены по специальности и другие оценивания, предусмотренные правилами конкретного учреждения высшего образования. С 22 сентября – учреждения образования начнут предоставлять рекомендации к зачислению.

учреждения образования начнут предоставлять рекомендации к зачислению. До 26 сентября – должен быть обновлён список рекомендованных к зачислению на бюджетные места.

должен быть обновлён список рекомендованных к зачислению на бюджетные места. До 28 сентября – состоится зачисление поступающих.

состоится зачисление поступающих. С 29 сентября – учреждения высшего образования по решению приёмной комиссии смогут провести дополнительный набор на контракт.

учреждения высшего образования по решению приёмной комиссии смогут провести дополнительный набор на контракт. До 15 октября – должно завершиться окончательное зачисление по дополнительному набору на контракт.

Помните! ЕВИ и ЕВЭ – важные составляющие поступления, но для участия в конкурсе в аспирантуру поступающему также необходимо пройти испытания, предусмотренные правилами конкретного университета. В частности, речь идёт о вступительном экзамене по специальности. И помните о формуле проходного балла: ЕВЭ (20%) + ЕВИ (20%) + вступительный экзамен по специальности (60%).

Таким образом, поступающие получили дополнительное время для подготовки документов и прохождения конкурсного отбора. Если раньше нужно было уложиться в достаточно сжатый августовский график, то после решения МОН основные этапы поступления перенесены на сентябрь.