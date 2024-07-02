Оприлюднили результати основної сесії НМТ-2024

Усі учасники основних сесій НМТ 2024 року вже отримали свої результати за шкалою 100 – 200 балів. Їх можна знайти у персональних кабінетах.

2 липня учасникам, які проходили тестування протягом 13 – 21 червня, у вкладці "Результати НМТ-2024" доступна опція формування Інформаційної картки учасника НМТ. Вона необхідна для вступу до вишів України.

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Учасники основної сесії НМТ-2024 отримали результати

Ті учасники, яким потрібно подати оригінал документа з результатами НМТ-2024 до закордонного закладу освіти, можуть замовити витяг з результатів.

На сьогодні всі учасники, які брали участь в основних сесіях НМТ (у період із 14 травня по 25 червня) мають результати. Усього цьогоріч у межах основної сесії НМТ було проведено 18 днів тестувань. Для кожної сесії було укладено унікальну добірку тестових завдань,

– повідомили в УЦОЯО.

Нарахування тестових балів за виконання предметних тестів НМТ здійснювали відповідно до затверджених схем.

Одразу після завершення роботи над усім тестом учасники мультитесту могли побачити з кожного навчального предмета кількість тестових балів, які їм нарахувала платформа після автоматизованого накладання ключів відповідей на збережені ними відповіді.

Все ж для визначення остаточних результатів НМТ, які учасники бачать у своїх персональних кабінетах, нормативними документами передбачений окремий етап, під час якого обробляють, повторно перевіряють і докладно аналізують усі надані відповіді всіх учасників кожної сесії тестування.

У персональних кабінетах розміщено результати після врахування змін, визначених апеляційною комісією, тобто ці результати є остаточними й не підлягають апеляції,

– наголошують в УЦОЯО.

І зазначають, що вже почали процедуру передання даних до Єдиної державної бази з питань освіти (ЄДЕБО). З огляду на великий обсяг даних цей процес може тривати до трьох днів.

Зазначимо, що директорка Українського центру оцінювання якості освіти Тетяна Вакуленко в інтерв'ю Освіті 24 розповіла, коли очікувати офіційних результатів тестування, чи можна перескласти мультитест, які труднощі виникли під час оцінювання та як на процес впливають тривалі відключення світла й повітряні тривоги. Також вона розповіла про те, хто з учасників втратив шанси на вступ цього року та чи буде на НМТ-2025 вже 5 предметів.