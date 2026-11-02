Не "осина": як правильно назвати це дерево українською

У щоденному мовленні українців іноді можуть з'являтися суржикові слова. Але вони лише засмічують нашу мову.

При цьому мовне сміття може "причаїтися" у різних темах. Тож 24 Канал допомагає позбуватися таких слів.

Як назвати "осину" українською

Листяне дерево родини вербових або тополю тремтячу не варто називати "осиною". Правильно українською – осика.

Осикою ще можуть називати кілок, палицю з цього дерева або дрова чи будівельний матеріал з такого дерева.

Приклади з літератури:

Правда твоя, що на вербі – груші, на осиці – кислиці.

Шелестить осика тонким листом.

Я, небоже, знаю, як з чим і коло чого обійтися: де хрест покласти, де осику вбити, де просто тричі плюнути, та й годі.

Зверніть увагу! 24 Канал також розповідав, як правильно назвати "ясєнь" українською мовою.

Що відомо про це дерево

Це листопадне дерево, поширене в Європі та значній частині Азії. В Україні поширене повсюдно, зустрічається в хвойних, листяних і змішаних лісах. Воно швидко заселяє вирубки, галявини й інші відкриті ділянки, а завдяки кореневим паросткам може утворювати цілі групи дерев, що походять від одного кореневища.

Черешок осикового листка сплющений і гнучкий, тому листкова пластинка легко повертається та коливається від найменшого руху повітря. Навіть коли в лісі майже тихо, осика може шелестіти й «тремтіти». Саме ця властивість дала дереву наукову назву tremula, що пов’язана з тремтінням.

Осикова деревина світла, відносно м’яка й добре обробляється. Її застосовують для целюлози, паперу, плит, тари, сірників, деяких оздоблювальних матеріалів і біопалива. У побуті осику цінували також за здатність відносно довго не перегріватися, тому з неї робили окремі дерев’яні предмети та використовували для лазневих потреб.

З лікувальною метою використовують кору молодих гілок і молоде листя.