Не "осина": как правильно назвать это дерево на украинском языке

Adv

При этом языковой мусор может "скрываться" в самых разных темах. Поэтому 24 Канал помогает избавиться от таких слов.

Как назвать "осину" на украинском языке

Лиственное дерево семейства ивовых или тополь дрожащий не стоит называть "осиной". Правильно на украинском – осика.

Осикой также могут называть кол, палку из такого дерева, а также дрова или строительный материал из такого дерева.

Примеры из литературы:

Правда твоя, что на иве – груши, на осице – кислицы.

Шелестит осина тонкой листвой.

Я, небоже, знаю, как с чем и около чего обойтись: где крест положить, где осику вбить, где просто трижды плюнуть, и все.

Обратите внимание: 24 Канал также рассказывал, как правильно назвать "ясень " на украинском языке.

Что известно об этом дереве

Это листопадное дерево, распространенное в Европе и значительной части Азии. В Украине распространено повсеместно, встречается в хвойных, лиственных и смешанных лесах. Оно быстро заселяет вырубки, поляны и другие открытые участки, а благодаря корневым побегам может образовывать целые группы деревьев, происходящих от одного корневища.

Черешок осинового листа сплющенный и гибкий, поэтому листовая пластинка легко поворачивается и колеблется от малейшего движения воздуха. Даже когда в лесу почти тихо, осина может шелестеть и "дрожать". Именно это свойство дало дереву научное название tremula, связанное с дрожанием.

Древесина осины светлая, относительно мягкая и хорошо поддается обработке. Ее используют для производства целлюлозы, бумаги, плит, тары, спичек, некоторых отделочных материалов и биотоплива. В быту осину ценили также за способность относительно долго не перегреваться, поэтому из нее изготавливали отдельные деревянные предметы и использовали для банных нужд.

В лечебных целях используют кору молодых ветвей и молодые листья.