Коли будуть осінні канікули у школах України у 2024 році

Новий навчальний рік у школах України розпочався 2 вересня 2024 року. Учні здобуватимуть освіту у його межах офіційно до 30 червня 2025 року.

Попри це, школярі вже цікавляться, чи підуть вони восени відпочивати від навчання. Коли осінні канікули у 2024 році у школах, розповідає Освіта 24.

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Чи будуть осінні канікули 2024 у школах

Недавно Міносвіти України опублікувало особливості організації нового навчального року в умовах воєнного стану. У відомстві зазначили, що структуру і тривалість навчального тижня, навчального дня, занять, відпочинку між ними, форми організації освітнього процесу визначає педагогічна рада школи.

Так, дати канікул у межах цього навчального року кожна школа може визначати самостійно. Як і те, чи взагалі їх влаштовувати, чи перенести відпочинок учнів на зиму.

При цьому МОН висловило побажання: школи повинні визначитися із тривалістю зимових канікул, враховуючи безпекові та погодні умови у регіоні.

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Коли учні відпочиватимуть восени

Так, до прикладу, заступник голови КМДА Валентин Мондриївський повідомляв, що осінні канікули у школах Києва триватимуть із 28 жовтня до 2 листопада 2024 року. Такі ж дати (до 2 – 3 листопада – субота – неділя) попередньо запланували і в Івано-Франківську, Луцьку, Хмельницькому.

Так, попередньо осінні канікули у школах України триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада 2024 року. Кожна школа при цьому може окремо визначати дати канікул, залежно від ситуації у регіоні.

Є міста, в яких може й не бути осінніх канікул у школах. До прикладу, не планують їх організовувати у Кропивницькому.