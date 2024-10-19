Частина вчитиметься: коли учні на Житомирщині та Буковині підуть на осінні канікули
У Чернівецькій та Житомирській областях у школах запланували осінній відпочинок для учнів. Однак не у всіх.
На Буковині частина школярів чекатиме на канікули аж до зими. Коли будуть осінні канікули у школах цих областей, розповідає Освіта 24.
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Коли будуть осінні канікули у школах Житомирщини
Осінні канікули в школах Житомирщини у 2024 році триватимуть з 28 жовтня до 3 листопада, розповіла Суспільному директорка департаменту освіти і науки Житомирської ОВА Наталія Осипович.
Все ж адміністрація школи може перенести ці дати, а також подовжити або скоротити час канікул з огляду на епідеміологічну, військову обстановку або наявність опалення в класах.
Станом на 17 жовтня, осінні канікули відбуватимуться в усіх школах Житомирщини одночасно в останній тиждень жовтня – з 28 жовтня до 3 листопада. Діти матимуть повноцінний тиждень, щоб відпочити від навчання,
– повідомила Осипович.
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Чи підуть учні на Буковині на відпочинок від навчання восени
У Чернівецькій області у 107 школах осінні канікули перенесли на зиму, поінформували у департаменті освіти і науки Чернівецької ОВА. Там рекомендували об'єднати осінні канікули із зимовими та ефективно використовувати світловий день.
Школярі 231 школи розпочнуть відпочинок згідно з графіком,
– зауважили у департаменті.
Здебільшого учні відпочиватимуть протягом 28 жовтня – 3 листопада.
Детальнішу інформацію про дати канікул на Буковині у школах можна знайти за посиланням.