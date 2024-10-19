На Буковине часть школьников будет ждать каникулы вплоть до зимы. Когда будут осенние каникулы в школах этих областей, рассказывает Образование 24.

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Когда будут осенние каникулы в школах Житомирской области

Осенние каникулы в школах Житомирщины в 2024 году продлятся с 28 октября по 3 ноября, рассказала Суспильному директор департамента образования и науки Житомирской ОВА Наталья Осипович.

Все же администрация школы может перенести эти даты, а также продлить или сократить время каникул учитывая эпидемиологическую, военную обстановку или наличие отопления в классах.

По состоянию на 17 октября, осенние каникулы будут проходить во всех школах Житомирщины одновременно в последнюю неделю октября – с 28 октября по 3 ноября. Дети будут иметь полноценный неделю, чтобы отдохнуть от учебы,

– сообщила Осипович.

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Пойдут ли ученики на Буковине на отдых от учебы осенью

В Черновицкой области в 107 школах осенние каникулы перенесли на зиму, проинформировали в департаменте образования и науки Черновицкой ОГА. Там рекомендовали объединить осенние каникулы с зимними и эффективно использовать световой день.

Школьники 231 школы начнут отдых согласно графику,

– отметили в департаменте.

В основном ученики будут отдыхать в течение 28 октября – 3 ноября.

Более подробную информацию о датах каникул на Буковине в школах можно найти по ссылке.