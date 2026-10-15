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Освіта Освіта в Україні Формат навчання змінили: чи підуть учні в Рівному на осінні канікули
15 жовтня, 11:56
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Оновлено - 13:29, 15 жовтня

Формат навчання змінили: чи підуть учні в Рівному на осінні канікули

Марія Волошин

У школах України цьогоріч осінні канікули здебільшого розпочинаються у другій половині жовтня. Триватимуть тиждень.

Визначили дати відпочинку учнів і в Рівному. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур.

Коли осінні канікули у Рівному 

Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня. 

Дати відпочинку для всіх школярів міста будуть однаковими, оскільки від закладів освіти не надходило звернень щодо перенесення осінніх канікул, 
– зауважив чиновник. 

Зауважимо, що зазвичай осінні канікули в школах відбуваються в останній тиждень жовтня, зимові – в останній тиждень грудня, який також збігається з різдвяними святами, а весняні – наприкінці березня. 

Водночас через безпекову ситуацію педагогічні ради закладів можуть змінювати структуру навчального року та дати канікул.

Як вчитимуться учні у Рівному 

  • У ліцеях та гімназіях Рівного змінили формат навчання.
  • Учнів перевели на дистанційку з 14 до 16 жовтня включно.
  • Очно продовжують працювати два ліцеї, дві гімназії та дитсадки, повідомила пресслужба Рівненської міської ради.
  • Саме Квасилівський ліцей, ліцей № 27, а також гімназії № 16 і № 17 продовжують працювати у штатному режимі.
  • На дистанційне навчання також перейшли заклади професійно-технічної та позашкільної освіти громади. 

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