Визначили дати відпочинку учнів і в Рівному. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур.

Коли осінні канікули у Рівному

Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня.

Дати відпочинку для всіх школярів міста будуть однаковими, оскільки від закладів освіти не надходило звернень щодо перенесення осінніх канікул,

– зауважив чиновник.

Зауважимо, що зазвичай осінні канікули в школах відбуваються в останній тиждень жовтня, зимові – в останній тиждень грудня, який також збігається з різдвяними святами, а весняні – наприкінці березня.

Водночас через безпекову ситуацію педагогічні ради закладів можуть змінювати структуру навчального року та дати канікул.

Як вчитимуться учні у Рівному