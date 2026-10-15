Визначили дати відпочинку учнів і в Рівному. Про це ZAXID.NET повідомив начальник управління освіти виконавчого комітету Рівненської міської ради Андрій Мазур.
Коли осінні канікули у Рівному
Цьогоріч осінні канікули у школах Рівного триватимуть з 26 до 30 жовтня.
Дати відпочинку для всіх школярів міста будуть однаковими, оскільки від закладів освіти не надходило звернень щодо перенесення осінніх канікул,
– зауважив чиновник.
Зауважимо, що зазвичай осінні канікули в школах відбуваються в останній тиждень жовтня, зимові – в останній тиждень грудня, який також збігається з різдвяними святами, а весняні – наприкінці березня.
Водночас через безпекову ситуацію педагогічні ради закладів можуть змінювати структуру навчального року та дати канікул.
Як вчитимуться учні у Рівному
- У ліцеях та гімназіях Рівного змінили формат навчання.
- Учнів перевели на дистанційку з 14 до 16 жовтня включно.
- Очно продовжують працювати два ліцеї, дві гімназії та дитсадки, повідомила пресслужба Рівненської міської ради.
- Саме Квасилівський ліцей, ліцей № 27, а також гімназії № 16 і № 17 продовжують працювати у штатному режимі.
- На дистанційне навчання також перейшли заклади професійно-технічної та позашкільної освіти громади.