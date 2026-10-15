Определили даты отдыха учеников и в Ровно. Об этом ZAXID.NET сообщил начальник управления образования исполнительного комитета Ровенского городского совета Андрей Мазур.

Когда начнутся осенние каникулы в Ровно

В этом году осенние каникулы в школах Ровно продлятся с 26 по 30 октября.

Даты каникул для всех школьников города будут одинаковыми, поскольку от учебных заведений не поступало обращений о переносе осенних каникул,

– отметил чиновник.

Отметим, что обычно осенние каникулы в школах проходят в последнюю неделю октября, зимние – в последнюю неделю декабря, которая также совпадает с рождественскими праздниками, а весенние – в конце марта.

В то же время из-за ситуации с безопасностью педагогические советы учебных заведений могут изменять структуру учебного года и даты каникул.

Как будут учиться школьники в Ровно