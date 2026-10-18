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Освіта Освіта в Україні Відпочиватимуть не всі: коли осінні канікули у школах Кропивницького
18 жовтня, 11:27
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Оновлено - 16:27, 18 жовтня

Відпочиватимуть не всі: коли осінні канікули у школах Кропивницького

Марія Волошин

Невдовзі у школах України розпочнуться осінні канікули. У Кропивницькому вже визначили орієнтовні дати відпочинку учнів.

Дати різняться залежно від внутрішнього графіка кожного закладу освіти. Про це повідомила Кропивницька міськрада у фейсбуці.

Коли будуть осінні канікули у школах Кропивницького

Осінні канікули у школах Кропивницького стартують у різні дати. Кожен заклад має власний графік:

  • 24 жовтня – 1 листопада: Преображенська гімназія, гімназія «Інтелект», приватний навчальний заклад «Двомовна школа».

  • 26–30 жовтня: ліцей «Європейська освіта», приватний заклад освіти «Смартвулик».

  • 26 жовтня – 1 листопада: Великобалківська гімназія, Фортечна гімназія, гімназія «Ерудит», Гірнича гімназія, гімназія «Сучасник», Інноваційна гімназія, ліцей «НТН», ліцей «Максимум», ліцей Тараса Шевченка, ліцей природничих наук, ліцей «Вікторія-П», ліцей «Мрія», ліцей «Перспектива», НРЦ.

  • 28 жовтня – 1 листопада: ліцей «Лінгвістичний».

  • 29 жовтня – 1 листопада: ліцей «Сокіл», ліцей НУШ.

  • 31 жовтня – 8 листопада: Кущівська гімназія.

  • 2–6 листопада: гімназія імені Олени Журливої.

  • 2–8 листопада: НРЦ «Сузір’я доброти», Лелеківська гімназія.

  • 2–9 листопада: ліцей Новенський.

  • 4–8 листопада: Балашівська гімназія, ліцей «Лідер».

У яких закладах освіти не буде осінніх канікул

За повідомленням міськради, без осінніх канікул працюватимуть:

  • Балашівська гімназія;

  • Класична гімназія;

  • ліцей «Центральний»;

  • ліцей «Муніципальний колегіум»;

  • ліцей «Арт Плюс»;

  • ліцей «Науковий»;

  • приватний навчальний заклад «Амбрелла».

Зимові канікули у цих закладах освіти будуть довшими.

В управлінні освіти також зазначили, що графіки можуть коригувати. Причинами можуть бути погодні умови та безпекова ситуація. 

Раніше ми розповідали, коли осінні канікули у школах Чернівців.

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