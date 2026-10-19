У цьому місті України осінні канікули в школах перенесли на грудень

Осінні канікули у школах Кам’янця-Подільського перенесли. Учні натомість довше відпочиватимуть у грудні.

Таке рішення пояснили потребою раціонального використання енергоресурсів. Про це повідомила пресслужба міської ради.

Коли відпочиватимуть учні у Кам’янці-Подільському

Мер Михайло Посітко каже, що у школах Кам’янець-Подільської міської територіальної громади ухвалили рішення про перенесення осінніх канікул на 14 грудня.

Таке рішення зумовлене необхідністю раціонального використання енергоресурсів, забезпечення стабільного освітнього процесу та врахування чинної безпекової ситуації,

– заявив посадовець.

За його словами, перенесення канікул дасть змогу використати сприятливі погодні умови жовтня та листопада для навчання, а також зменшити споживання теплової й електричної енергії під час зимового похолодання.

У жовтні та листопаді учні навчатимуться у звичному режимі за затвердженими розкладами.

Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році