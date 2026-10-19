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Освіта Освіта в Україні У цьому місті України осінні канікули в школах перенесли на грудень
19 жовтня, 12:51
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У цьому місті України осінні канікули в школах перенесли на грудень

Марія Волошин

Осінні канікули у школах Кам’янця-Подільського перенесли. Учні натомість довше відпочиватимуть у грудні.

Таке рішення пояснили потребою раціонального використання енергоресурсів. Про це повідомила пресслужба міської ради.

Коли відпочиватимуть учні у Кам’янці-Подільському

Мер Михайло Посітко каже, що у школах Кам’янець-Подільської міської територіальної громади ухвалили рішення про перенесення осінніх канікул на 14 грудня. 

Таке рішення зумовлене необхідністю раціонального використання енергоресурсів, забезпечення стабільного освітнього процесу та врахування чинної безпекової ситуації, 
– заявив посадовець. 

За його словами, перенесення канікул дасть змогу використати сприятливі погодні умови жовтня та листопада для навчання, а також зменшити споживання теплової й електричної енергії під час зимового похолодання.

У жовтні та листопаді учні навчатимуться у звичному режимі за затвердженими розкладами.

Коли будуть осінні канікули у школах України у 2026 році

  • Навчальний рік для школярів триватиме з 1 вересня 2026 року до 30 червня 2027 року.
  • Однак дата завершення навчальних занять, проведення свята останнього дзвоника та тривалість літніх канікул не будуть єдиними для всіх шкіл.

  • Так, осінні канікули у школах нашої держави у 2026/2027 навчальному році запланували на період з 26 жовтня до 1 листопада.

  • У МОН України раніше зазначали, що терміни навчання та канікул кожна школа може коригувати протягом року з огляду на безпекову ситуацію та погодні умови.

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