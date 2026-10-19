Такое решение объяснили необходимостью рационального использования энергоресурсов. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.

Когда будут отдыхать ученики в Каменце-Подольском

Мэр Михаил Поситко сообщает, что в школах Каменец-Подольской городской территориальной общины принято решение о переносе осенних каникул на 14 декабря.

Такое решение обусловлено необходимостью рационального использования энергоресурсов, обеспечения стабильного образовательного процесса и учета сложившейся ситуации с безопасностью,

– заявил чиновник.

По его словам, перенос каникул позволит использовать благоприятные погодные условия октября и ноября для обучения, а также сократить потребление тепловой и электрической энергии во время зимнего похолодания.

В октябре и ноябре ученики будут учиться в обычном режиме по утвержденным расписаниям.

Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году