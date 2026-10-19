Такое решение объяснили необходимостью рационального использования энергоресурсов. Об этом сообщила пресс-служба городского совета.
Когда будут отдыхать ученики в Каменце-Подольском
Мэр Михаил Поситко сообщает, что в школах Каменец-Подольской городской территориальной общины принято решение о переносе осенних каникул на 14 декабря.
Такое решение обусловлено необходимостью рационального использования энергоресурсов, обеспечения стабильного образовательного процесса и учета сложившейся ситуации с безопасностью,
– заявил чиновник.
По его словам, перенос каникул позволит использовать благоприятные погодные условия октября и ноября для обучения, а также сократить потребление тепловой и электрической энергии во время зимнего похолодания.
В октябре и ноябре ученики будут учиться в обычном режиме по утвержденным расписаниям.
Когда будут осенние каникулы в школах Украины в 2026 году
- Учебный год для школьников продлится с 1 сентября 2026 года по 30 июня 2027 года.
- Однако дата окончания учебных занятий, проведения праздника "последнего звонка" и продолжительность летних каникул не будут одинаковыми для всех школ.
Так, осенние каникулы в школах нашей страны в 2026/2027 учебном году запланированы на период с 26 октября по 1 ноября.
В МОН Украины ранее отмечали, что сроки обучения и каникул каждая школа может корректировать в течение года с учетом ситуации с безопасностью и погодных условий.