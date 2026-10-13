Дати різні: коли львівські школярі підуть на осінні канікули
Невдовзі у школах України розпочнуться осінні канікули. Учні підуть на відпочинок у різні дати.
Здебільшого відпочиватимуть тиждень. Дати відпочинку школярів у Львові вже оприлюднила Львівська міськрада.
Коли осінні канікули у школах Львова
Для більшості школярів міста Лева осінні канікули стартують 26 жовтня. Триватимуть один тиждень, уточнили в міському департаменті освіти та культури.
Зауважимо, що рішення про те, коли йти на канікули та скільки вони триватимуть, кожна школа ухвалює самостійно.
Графік осінніх канікул у школах Львова 2026
Галицький район
|№
|Назва закладу
|Дати
|
1
|
Львівська академічна гімназія при Національному університеті «Львівська політехніка»
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
2
|
Львівська лінгвістична гімназія Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
3
|
Ліцей «Галицький» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
4
|
Львівська державна комунальна середня загальноосвітня школа №3
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
5
|
Початкова школа №4 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
6
|
Середня загальноосвітня школа №9
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
7
|
Ліцей №10 імені святої Марії Магдалени Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
8
|
Середня загальноосвітня школа №27 м. Львова імені героя Небесної Сотні Юрія Вербицького
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
9
|
Ліцей №28 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
10
|
Середня загальноосвітня школа №34 ім. М. Шашкевича м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
11
|
Львівська середня загальноосвітня школа східних мов та східних бойових мистецтв «Будокан» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
5 жовтня — 11 жовтня
|
12
|
Ліцей №52 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
13
|
Середня загальноосвітня школа №62
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
14
|
Заклад загальної середньої освіти №87 Львівської міської ради імені Ірини Калинець
|
26 жовтня — 30 жовтня
Франківський район
|№
|Назва закладу
|Дати
|
1
|
Ліцей №2 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
2
|
Ліцей №5 імені Іванни та Іллі Кокорудзів Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
3
|
Ліцей №17 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
4
|
Початкова школа «Джерельце» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
5
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №31 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
6
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №36 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
7
|
Ліцей №45 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
8
|
Ліцей №46 ім. В'ячеслава Чорновола Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
9
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №48 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
10
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №50 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
11
|
Ліцей №51 імені Івана Франка Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
12
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №55 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
13
|
Ліцей №66 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
14
|
Ліцей імені Івана Пулюя Львівської міської ради
|
18 вересня — 20 вересня
|
15
|
Ліцей міжнародних відносин ім. В. Стуса Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
16
|
Ліцей імені Василя Симоненка Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
17
|
Класична гімназія при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
18
|
Ліцей «Європейський» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
19
|
Початкова школа «Школа радості» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
20
|
Початкова школа «Малюк» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
21
|
Ліцей «Надія» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
Сихівський район
|№
|Назва закладу
|Дати
|
1
|
Середня загальноосвітня школа №1 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
2
|
Середня загальноосвітня школа №13
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
3
|
Середня загальноосвітня школа №32
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
4
|
Середня загальноосвітня школа №72
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
5
|
Середня загальноосвітня школа №73
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
6
|
Середня загальноосвітня школа №84 імені Блаженної Йосафати Гордашевської
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
7
|
Середня загальноосвітня школа №86
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
8
|
Середня загальноосвітня школа №90
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
9
|
Ліцей №93 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
10
|
Середня загальноосвітня школа №95
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
11
|
Середня загальноосвітня школа №96 МЖК-1
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
12
|
Середня загальноосвітня школа №98 м.Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
13
|
Ліцей «Оріяна» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
14
|
Ліцей «Інтелект» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
15
|
Ліцей «Сихівський» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
16
|
Ліцей №80 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
17
|
Початкова школа «Первоцвіт» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
18
|
Початкова школа «Дивосвіт» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
19
|
Навчально-виховний комплекс «Школа-гімназія І-ІІІ ступенів Блаженного Климентія та Андрея Шептицьких»
|
26 жовтня — 30 жовтня
Личаківський район
|№
|Назва закладу
|Дати
|
1
|
Ліцей №6 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
2
|
Ліцей «Львівський» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
3
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №7 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
4
|
Ліцей №8 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
5
|
Початкова школа «Крок за кроком» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
6
|
Загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів «Лідер» з різними формами навчання
|
28 жовтня — 30 жовтня
|
7
|
Ліцей №21 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
8
|
Ліцей №24 ім.М.Конопницької Львівської міської ради
|
27 жовтня — 2 листопада
|
9
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №29 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
10
|
Ліцей №37 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
11
|
Середня загальноосвітня школа №42 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
12
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №47 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
13
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №49 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
14
|
Середня загальноосвітня школа №63 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
15
|
Ліцей №70 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
16
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №71 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
17
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №82 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
18
|
Спортивний ліцей «Просвіта» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
19
|
Гімназія «Провесінь» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
20
|
Початкова школа «Дзвіночок» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
21
|
Загальноосвітня школа «Берегиня» м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
22
|
Підбірцівський ліцей Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
23
|
Лисиничівська гімназія Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
Шевченківський район
|№
|Назва закладу
|Дати
|
1
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №20 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
2
|
Середня загальноосвітня школа №22 ім. В. Стефаника м. Львова
|
29 жовтня — 30 жовтня
|
3
|
Середня загальноосвітня школа №23 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
4
|
Середня загальноосвітня школа №30
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
5
|
Середня загальноосвітня школа №33 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
6
|
Ліцей №38 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
7
|
Львівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №43 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
8
|
Львівська середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №44 ім. Т.Г. Шевченка
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
9
|
Середня загальноосвітня школа №41 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
10
|
Початкова школа №53 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
11
|
Львівська гімназія «Престиж» з поглибленим вивченням іноземних мов
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
12
|
Середня загальноосвітня школа №54 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
13
|
Ліцей №57 імені Короля Данила Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
14
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №78 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
15
|
Ліцей №81 ім. Петра Сагайдачного Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
16
|
Середня загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів №91 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
17
|
Середня загальноосвітня школа №92 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
18
|
Ліцей №94 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
19
|
Середня загальноосвітня школа №97 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
20
|
Середня загальноосвітня школа №99 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
21
|
Середня загальноосвітня школа №100 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
22
|
Навчально-виховний комплекс «Інженерно-економічна школа — Львівський економічний ліцей»
|
31 жовтня — 4 листопада
|
23
|
Львівська правнича гімназія
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
24
|
Навчально-виховний комплекс «Школа комп'ютерних технологій — Львівський технологічний ліцей»
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
25
|
Дублянський опорний ліцей імені Героя України Анатолія Жаловаги Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
26
|
Великогрибовицький ліцей Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
27
|
Зашківський ліцей імені Євгена Коновальця Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
28
|
Грядівська гімназія Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
29
|
Зарудцівська гімназія Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
30
|
Малехівська гімназія Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
31
|
Малогрибовицька початкова школа Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
Залізничний район
|№
|Назва закладу
|Дати
|
1
|
Ліцей №15 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
2
|
Ліцей №18 Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
3
|
Середня загальноосвітня школа №40 м. Львова
|
28 жовтня — 30 жовтня
|
4
|
Львівська українська гуманітарна гімназія ім. Олени Степанів з поглибленим вивченням українознавства та англійської мови
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
5
|
Львівський художній ліцей при Львівській національній академії мистецтв
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
6
|
Середня загальноосвітня школа №60 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
7
|
Ліцей «Гроно» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
8
|
Середня загальноосвітня школа №65 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
9
|
Середня загальноосвітня школа №67 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
10
|
Середня загальноосвітня школа №68 м. Львова
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
11
|
Ліцей №74 імені Марійки Підгірянки Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
12
|
Ліцей №75 імені Лесі Українки Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
13
|
Середня загальноосвітня школа №77 м. Львова з поглибленим вивченням економіки та управлінської діяльності
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
14
|
Львівська гімназія «Євшан»
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
15
|
Фізико-математичний науковий ліцей Львівської міської ради при Львівському національному університеті імені Івана Франка
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
16
|
Початкова школа «Арніка» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
17
|
Початкова школа «Один, два, три» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
18
|
Початкова школа «Світанок» Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
|
19
|
Рясне-Руський ліцей Львівської міської ради
|
26 жовтня — 30 жовтня
Раніше ми розповідали, коли у навчальному році 2026/2027 будуть канікули у школах.