"Основа нацбезпеки": українці шоковані намірами МОН об'єднати всесвітню та історію України

Міністерство освіти і науки України має намір об'єднати історію України та всесвітню історію у школах в один предмет. Так, планують запровадити загальноосвітній історичний курс історії.

У МОН його називають україноцентричним, який цілісно представляє історію України та всесвітню. Натомість освітяни, батьки учні та активісти опублікували відповідне звернення до міністра Лісового, у якому критикують таке рішення відомства, адже вищезгадані два предмети є фундаментальними для формування ідентичності.

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Освітяни та батьки учнів – проти об'єднання предметів

Педагоги вважають, що об'єднання негативно впливатиме на свідомість учнів, адже в цей період вони ще не сформовані як особистість та не можуть належним чином аналізувати та проводити історичні паралелі у світі.

Ми, науковці, історики, методисти, вчителі, батьки, учні та студенти, представники громадськості та небайдужі громадяни України, підтримуючи в цілому процеси оновлення української системи освіти, виступаємо за збереження самостійних шкільних предметів, зокрема історії України, української мови та літератури, які є фундаментальними для формування ідентичності,

– мовиться у зверненні.

Активісти наголошують, що історія України – стратегічно важливий предмет, який закладає основу національної безпеки країни та потребує окремого курсу з достатньою кількістю годин.

Вони переконують, що збереження курсу "Історія України" як самостійного предмета не стане на заваді проведенню аналогій, порівняння, розвитку критичного аналізу. Проте так вдасться зберегти головну мету освіти в Україні – формування самодостатнього та національно свідомого українця.

Саме "Історія України" сприяє формуванню української ідентичності та виховує національно свідому особистість, яка здатна протистояти ворожим наративам та маніпуляціям. Тобто це стратегічно важливий націєцентричний предмет, що є основою національної безпеки України і потребує окремого самостійного курсу з достатньою кількістю навчальних годин,

– акцентували активісти.



Звернення освітян до міністра освіти / скриншот документа

Що освітяни вимагають від Міносвіти

Підписанти звернення вимагають від Міністерства науки і освіти України:

Не допустити злиття предметів Історія України та Всесвітня історія в один предмет, що послабить українську свідомість саме в той момент, коли вона потребує найвищого ступеня гартування. Курс освіти не на глобалізацію та космополітизм, а на мілітарно-патріотичне виховання на національній основі. Збільшити кількість навчальних годин на предмет історія України, всіляко сприяти покращенню матеріальної інфраструктури освіти. Сфокусувати увагу на очищенні історії України від російських та інших антиукраїнських, ворожих, наративів. Провадити детальне студіювання праць видатних українських діячів та ідеологів (Д. Донцова, С. Бандери, М. Міхновського). Приділити особливу увагу періоду Національно-визвольних змагань 1917 – 1921 років, діяльність членів ОУН-УПА, їхньому життєпису та роботам. Адже це той період, який найбільше зазнав впливу пропаганди ворога. Оновлювати освітній процес, спираючись на надбання наших видатних українських педагогів та напрацювань у напрямку націєцентричної освіти.

Доєднатися до заяви можна за покликом.