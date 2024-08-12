В МОН его называют украиноцентричным, который целостно представляет историю Украины и всемирную. Зато педагоги, родители ученики и активисты и активисты опубликовали соответствующее обращение к министру Лисовому, в котором критикуют такое решение ведомства, ведь вышеупомянутые два предмета являются фундаментальными для формирования идентичности.

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Педагоги и родители учеников – против объединения предметов

Педагоги считают, что объединение негативно будет влиять на сознание учеников, ведь в этот период они еще не сформированы как личность и не могут должным образом анализировать и проводить исторические параллели в мире.

Мы, ученые, историки, методисты, учителя, родители, ученики и студенты, представители общественности и неравнодушные граждане Украины, поддерживая в целом процессы обновления украинской системы образования, выступаем за сохранение самостоятельных школьных предметов, в частности истории Украины, украинского языка и литературы, которые являются фундаментальными для формирования идентичности,

– говорится в обращении.

Активисты отмечают, что история Украины – стратегически важный предмет, который закладывает основу национальной безопасности страны и требует отдельного курса с достаточным количеством часов.

Они убеждают, что сохранение курса "История Украины" как самостоятельного предмета не помешает проведению аналогий, сравнения, развития критического анализа. Однако так удастся сохранить главную цель образования в Украине – формирование самодостаточного и национально сознательного украинца.

Именно "История Украины" способствует формированию украинской идентичности и воспитывает национально сознательную личность, которая способна противостоять враждебным нарративам и манипуляциям. То есть это стратегически важный нациецентрический предмет, что является основой национальной безопасности Украины и требует отдельного самостоятельного курса с достаточным количеством учебных часов,

– акцентировали активисты.



Обращение педагогов к министру образования / скриншот документа

Что педагоги требуют от Минобразования

Подписанты обращения требуют от Министерства науки и образования Украины:

Не допустить слияния предметов История Украины и Всемирная история в один предмет, что ослабит украинское сознание именно в тот момент, когда оно требует наивысшей степени закалки. Курс образования не на глобализацию и космополитизм, а на милитарно-патриотическое воспитание на национальной основе. Увеличить количество учебных часов на предмет история Украины, всячески способствовать улучшению материальной инфраструктуры образования. Сфокусировать внимание на очистке истории Украины от российских и других антиукраинских, враждебных, нарративов. Проводить детальное изучение трудов выдающихся украинских деятелей и идеологов (Д. Донцова, С. Бандеры, М. Михновского). Уделить особое внимание периоду Национально-освободительной борьбы 1917 – 1921 годов, деятельность членов ОУН-УПА, их жизнеописания и работам. Ведь это тот период, который больше всего подвергся влиянию пропаганды врага. Обновлять образовательный процесс, опираясь на достижения наших выдающихся украинских педагогов и наработок в направлении нациецентричного образования.

Присоединиться к заявлению можно по призыву.