Основи національного спротиву: що це за предмет і чи можуть мобілізувати після його проходження

Чи можуть мобілізувати студента після проходження "Основ національного спротиву"? Це одне з головних запитань після запровадження нової дисципліни у закладах вищої та фахової передвищої освіти.

Розповідаємо, спираючись на офіційне роз’яснення Міністерства освіти і науки України щодо "Основ національного спротиву".

Що таке "Основи національного спротиву"?

З жовтня 2026 року студенти українських університетів і фахових коледжів почали вивчати нову дисципліну – "Основи національного спротиву". Через це виникає чимало запитань: що саме передбачає навчання, чи потрібно складати військову присягу, їхати на полігон і чи можуть після завершення курсу мобілізувати?

"Основи національного спротиву" – це навчальна дисципліна, покликана дати студентам знання та практичні навички, потрібні для дій в умовах безпекових загроз, захисту життя і здоров’я, надання домедичної допомоги та розуміння принципів оборони країни.

Курс запровадили в межах оновлення системи підготовки громадян до національного спротиву. Відповідні зміни передбачає Закон України № 4826-IX від 25 березня 2026 року. З 1 жовтня 2026 року дисципліну почали вивчати у закладах фахової передвищої та вищої освіти.

За даними МОН, у 2026 / 2027 навчальному році до вивчення дисципліни долучилися понад 414 тисяч здобувачів освіти у 948 закладах.

Чого навчатимуть студентів?

Зміст курсу передбачає теоретичну та практичну підготовку. Зокрема, студенти мають опановувати знання й навички, які допоможуть діяти в небезпечних ситуаціях і краще розуміти основи національної безпеки.

Серед основних напрямів:

домедична допомога;

дії в умовах надзвичайних і безпекових загроз;

базові навички, пов’язані з національним спротивом;

практична підготовка відповідно до затвердженої навчальної програми.

Конкретна організація занять залежить від програми та можливостей закладу освіти. Типову програму дисципліни МОН затвердило наказом від 30 червня 2026 року № 1002.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі, як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть за форс-мажорних обставин.

Чи мобілізують після проходження курсу?

Ні, автоматично після завершення дисципліни студентів не мобілізують. Навчання за програмою "Основи національного спротиву" саме по собі не є підставою для призову на військову службу під час мобілізації.

Важливо розрізняти три речі:

Навчальний курс. Студент опановує дисципліну в межах освітньої програми.

Військовий облік. Це окрема процедура, яка регулюється законодавством і не виникає автоматично через проходження цього предмета.

Мобілізація. Вона відбувається на визначених законом підставах, а не через сам факт вивчення дисципліни.

МОН прямо зазначає, що проходження курсу не передбачає складання Військової присяги, медичного огляду, обов’язкового прибуття до ТЦК та СП, отримання військово-облікової спеціальності або набуття статусу військовозобов’язаного.

Водночас це не означає звільнення від інших обов’язків, передбачених законодавством про військовий облік і мобілізацію. Якщо людина має відповідний статус, її права та обов’язки визначаються окремими нормами закону, а не фактом проходження навчального курсу.

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Кого стосується нова дисципліна?

За законом, "Основи національного спротиву" включають до освітніх програм для здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою. Передбачені законом винятки, зокрема для окремих військових освітніх програм.

Нова дисципліна замінила попередній підхід, за якого для студентів запроваджували базову загальновійськову підготовку (БЗВП). Тепер акцент зроблено на підготовці до дій у небезпечних ситуаціях і набутті навичок, необхідних для безпеки та національного спротиву.

Що буде, якщо не скласти предмет?

Дисципліна є частиною освітньої програми, а отже, її потрібно опановувати та проходити підсумковий контроль відповідно до встановлених вимог.

Закон передбачає, що неуспішне складання підсумкового контролю або відмова від вивчення дисципліни, крім визначених законом винятків, можуть бути підставою для відрахування із закладу освіти. Тому сприймати предмет як необов’язковий лише через те, що він не надає військового статусу, не варто.

Нова дисципліна покликана підготувати студентів до дій у небезпечних ситуаціях і дати їм базові знання з національного спротиву. Її проходження не означає автоматичного призову, однак це не скасовує інших обов’язків, які можуть стосуватися студента та людини відповідно до законодавства про військовий облік і мобілізацію.