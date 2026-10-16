Рассказываем, опираясь на официальное разъяснение Министерства образования и науки Украины относительно "Основ национального сопротивления".

Что такое "Основы национального сопротивления"?

С октября 2026 года студенты украинских университетов и профессиональных колледжей начали изучать новую дисциплину – "Основы национального сопротивления". В связи с этим возникает немало вопросов: что именно предусматривает обучение, нужно ли приносить военную присягу, ехать на полигон и могут ли после завершения курса мобилизовать?

"Основы национального сопротивления" – это учебная дисциплина, призванная дать студентам знания и практические навыки, необходимые для действий в условиях угроз безопасности, защиты жизни и здоровья, оказания домедицинской помощи и понимания принципов обороны страны.

Курс ввели в рамках обновления системы подготовки граждан к национальному сопротивлению. Соответствующие изменения предусмотрены Законом Украины № 4826-IX от 25 марта 2026 года. С 1 октября 2026 года дисциплину начали изучать в учреждениях профессионального предвысшего и высшего образования.

По данным МОН, в 2026/2027 учебном году к изучению дисциплины присоединились более 414 тысяч учащихся в 948 учебных заведениях.

Чему будут обучать студентов?

Содержание курса предусматривает теоретическую и практическую подготовку. В частности, студенты должны осваивать знания и навыки, которые помогут действовать в опасных ситуациях и лучше понимать основы национальной безопасности.

Среди основных направлений:

домедицинская помощь;

действия в условиях чрезвычайных ситуаций и угроз безопасности;

базовые навыки, связанные с национальным сопротивлением;

практическая подготовка в соответствии с утвержденной учебной программой.

Конкретная организация занятий зависит от программы и возможностей учебного заведения. Типовую программу дисциплины МОН утвердило приказом от 30 июня 2026 года № 1002.

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Мобилизуют ли после прохождения курса?

Нет, автоматически после завершения курса студентов не мобилизуют. Обучение по программе "Основы национального сопротивления" само по себе не является основанием для призыва на военную службу во время мобилизации.

Важно различать три понятия:

Учебный курс. Студент осваивает дисциплину в рамках образовательной программы.

Военный учет. Это отдельная процедура, которая регулируется законодательством и не возникает автоматически в связи с прохождением этого предмета.

Мобилизация. Она происходит на определенных законом основаниях, а не вследствие самого факта изучения дисциплины.

МОН прямо указывает, что прохождение курса не предусматривает принесения военной присяги, прохождения медицинского осмотра, обязательной явки в ТЦК и СП, получения военно-учетной специальности или приобретения статуса военнообязанного.

В то же время это не означает освобождение от других обязанностей, предусмотренных законодательством о воинском учете и мобилизации. Если человек имеет соответствующий статус, его права и обязанности определяются отдельными нормами закона, а не фактом прохождения учебного курса.

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Кого касается новая дисциплина?

Согласно закону, "Основы национального сопротивления" включаются в образовательные программы для соискателей профессионального предвысшего и высшего образования, обучающихся по дневной или дуальной форме. Предусмотрены законом исключения, в частности для отдельных военных образовательных программ.

Новая дисциплина заменила прежний подход, при котором для студентов вводилась базовая общевойсковая подготовка (БОВП). Теперь акцент сделан на подготовке к действиям в опасных ситуациях и приобретении навыков, необходимых для безопасности и национального сопротивления.

Что будет, если не сдать предмет?

Данная дисциплина является частью образовательной программы, а значит, ее необходимо осваивать и сдавать итоговый контроль в соответствии с установленными требованиями.

Закон предусматривает, что неуспешная сдача итогового контроля или отказ от изучения дисциплины, за исключением определенных законом случаев, могут служить основанием для отчисления из учебного заведения. Поэтому воспринимать предмет как необязательный только из-за того, что он не предоставляет военного статуса, не стоит.

Новая дисциплина призвана подготовить студентов к действиям в опасных ситуациях и дать им базовые знания по национальному сопротивлению. Ее прохождение не означает автоматического призыва, однако это не отменяет других обязанностей, которые могут возлагаться на студента и гражданина в соответствии с законодательством о воинском учете и мобилизации.