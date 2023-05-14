Коли відбудеться свято останнього дзвоника 2023 у школах різних міст України
Останній дзвоник в Україні в 2023 році відбудеться пізніше, ніж зазвичай. Усе через відключення світла взимку та різні дати завершення навчального року у регіонах нашої держави.
Яким буде формат свята останнього дзвоника, залежатиме від безпекової ситуації у конкретному регіоні. Коли відбудеться останній дзвоник у школах України у 2023 році, розповідає 24 Канал.
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Коли буде останній дзвоник 2023 у школах
Навчальний рік у 2023 році в нашій державі триватиме до 30 червня для випускників шкіл. Натомість для учнів інших класів – до кінця травня.
У Києві, до прикладу, останній дзвоник освітній департамент радить провести 16 червня. Все ж кожна школа може встановити власну дату.
У Львові кожна школа може самостійно встановлювати дату останнього дзвоника та те, як його святкувати.
В Івано-Франківську така ж ситуація, як і у Львові.
У Тернополі міська рада рекомендувала останній дзвоник провести 1 та 2 червня.
На Одещині та на Чернігівщині, за даними ОВА, навчання у школах завершиться 26 травня. У цей день попередньо і мали б провести свято останнього дзвоника.
Як відбуватиметься свято
Що цікаво, не всюди свято останнього дзвоника відбудеться очно. Якщо у школи немає бомбосховища або вона перебуває не у безпечному регіоні країни, свято можуть провести онлайн.
Швидше за все, свято останнього дзвоника, як і випускні у 2023 році, зважаючи на повномасштабну війну, буде скромним.
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Коли в Україні закінчиться навчальний рік 2023
- Тривалість навчального року у школах України мала становити не менше 175 навчальних днів. Та в умовах воєнного стану його тривалість визначає уряд. Кабмін натомість зменшив тривалість навчального року до 155 днів.
- Так, цей навчальний рік розпочався 1 вересня та має закінчитися 30 червня.
- Як наголосили у МОН, обласні адміністрації разом з освітянами, залежно від безпекової ситуації, самі ухвалюють остаточне рішення щодо дати закінчення цього навчального року у своєму регіоні.