Коли у школах Черкас будуть випускні та пролунає останній дзвоник у 2024 році
Джерело:Суспільне
У Черкасах вже визначили дати випускних у школах у 2024 році. Їх організують для учнів 9 та 11 класів.
Також у мерії повідомили, коли відбудеться свято останнього дзвоника. Деталі уточнила заступниця мера міста Анастасія Чубіна.
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Коли буде останній дзвоник та випускний у Черкасах
Чиновниця повідомила, що, свято останнього дзвоника у школах Черкас відбудеться 31 травня.
Визначалися і з датами випускних у школах: для 9 класів – 7 червня, для 11 класів – 15 червня,
– акцентувала Чубіна.
Зауважимо, що останні дзвоники на Рівненщині також мають пролунати 31 травня 2024 року.
Зазначимо, що навчальний рік 2023/2024 в Україні стартував 1 вересня 2023 року. Триватиме до 28 червня 2024 року.
У Міносвіти зазначали, що дату завершення навчального року можуть визначати на місцях педагогічні ради й керівники шкіл. При цьому мають зважати на стан учнів, рівень освітніх втрат тощо.
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Коли лунав останній дзвоник у школах України у 2023 році
- Останній дзвоник в Україні в 2023 році лунав пізніше, ніж зазвичай.
- Формат свята залежав від безпекової ситуації у конкретному регіоні.
- У багатьох містах України самостійно встановлювали дату свята.
- Здебільшого останні дзвоники відбулися у кінці травня – на початку червня.
- Не всюди свято останнього дзвоника відбувалося очно.
- Навчальний рік у 2023 році тривав до 30 червня для випускників шкіл. Натомість для учнів інших класів – до кінця травня.