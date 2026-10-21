"Це вже останнє китайське попередження!": звідки взявся відомий іронічний вислів

Але до чого тут Китай і чому це попередження стало жартом, розповідаємо з посиланням на ресурс "Цікава історія".

Що означає "останнє китайське попередження"?

"Останнє китайське попередження" – це іронічний вислів про погрози, за якими, найімовірніше, не буде жодних реальних дій. Хтось суворо обіцяє покарати, насварити чи вжити заходів, але обмежується словами. І таке "останнє попередження" може повторюватися знову й знову без реальної кари.

Наприклад:

Батько вже п’ятий раз за вечір обіцяє вимкнути інтернет. Схоже, це його чергове останнє китайське попередження.

Керівник пригрозив запізнюваним суворими наслідками, але ніхто так і не отримав покарання. Працівники лише посміхнулися: знову китайське попередження.

Подруга обіцяє більше ніколи не позичати тобі сукню, а за тиждень сама приносить її на вечірку. Її погроза виявилася лише словами.

Звідки взявся відомий вислів?

Історія фрази пов’язана з подіями 1950–1960-х років, коли загострилися відносини між комуністичним Китаєм і США. Американські літаки здійснювали розвідувальні польоти поблизу Китаю, зокрема в районі Тайванської протоки. Китайська влада відповідала дипломатичними протестами й офіційними попередженнями.

Ці заяви регулярно потрапляли в новини. За поширеними історичними підрахунками, до 1964 року таких китайських попереджень було вже понад 900. Кожне могло подаватися як чергове рішуче застереження, але саме повторюваність заяв без негайної відповіді, якої очікували слухачі, надала вислову іронічного забарвлення. Особливо популярним він став у радянському інформаційному просторі.

Звідки взявся відомий іронічний вислів: дивіться відео від "Цікава історія"

Так політична фраза перетворилася на побутовий жарт. Тепер нею називають ситуації, коли людина погрожує, обіцяє суворі заходи, але її слова вже ніхто не сприймає серйозно.

Чим можна замінити цей вислів?

Якщо хочеться висловитися простіше або уникнути іронічної фрази, можна сказати:

Пусті / порожні погрози – коли за словами не стоять наміри діяти;

– коли за словами не стоять наміри діяти; погрози на словах – коли людина лише залякує;

– коли людина лише залякує; лише лякає, а нічого не робить – живий розмовний варіант;

– живий розмовний варіант; слів багато, а діла немає – коли обіцянки не переходять у вчинки.

Або ж підібрати влучний фразеологізм:

Лякати їжака голим задом (або голими ногами ) – намагатися залякати когось тим, що для нього зовсім не страшне або навіть смішне.

(або ) – намагатися залякати когось тим, що для нього зовсім не страшне або навіть смішне. Схожий варіант – Налякав кота сосискою.

Грозити пальцем небу – робити безглузді, безсилі залякування.

– робити безглузді, безсилі залякування. Лаятися на вітер – сипати погрозами чи прокльонами, які ні до чого не зобов'язують і не мають сили.

– сипати погрозами чи прокльонами, які ні до чого не зобов'язують і не мають сили. Собака бреше, а караван іде – робити своє не зважаючи на пусті погрози.

– робити своє не зважаючи на пусті погрози. Кулаком махати після бійки – виявляти рішучість або погрожувати тоді, коли це вже втратило будь-який сенс.

Зверніть увагу! Нещодавно ми розповідали, чому собаки – брешуть. Та про цікаві фразеологізми де можна зустріти це словосполучення.

Сам вислів "останнє китайське попередження" зрозумілий і вживається в українській мові, однак його варто використовувати з огляду на контекст. Якщо йдеться про реальну дипломатичну заяву чи військову загрозу, іронічне значення може бути недоречним.

"Останнє китайське попередження" – це нагадування про те, що грізні слова ще не означають рішучих дій. А коли попередження повторюють надто часто, воно втрачає силу й перетворюється на жарт.