Но при чем здесь Китай и почему это предупреждение стало шуткой, рассказываем со ссылкой на ресурс "Интересная история".

Что означает "последнее китайское предупреждение"?

"Последнее китайское предупреждение" – это ироничное выражение об угрозах, за которыми, скорее всего, не последуют никакие реальные действия. Кто-то строго обещает наказать, отругать или принять меры, но ограничивается словами. И такое "последнее предупреждение" может повторяться снова и снова без реального наказания.

Например:

Отец уже в пятый раз за вечер обещает отключить интернет. Похоже, это его очередное последнее китайское предупреждение.

Руководитель пригрозил опоздавшим суровыми последствиями, но никто так и не получил наказания. Сотрудники лишь улыбнулись: опять китайское предупреждение.

Подруга обещает больше никогда не одалживать тебе платье, а через неделю сама приносит его на вечеринку. Ее угроза оказалась лишь словами.

Откуда взялось это известное выражение?

История этой фразы связана с событиями 1950–1960-х годов, когда обострились отношения между коммунистическим Китаем и США. Американские самолеты совершали разведывательные полеты вблизи Китая, в частности в районе Тайваньского пролива. Китайские власти отвечали дипломатическими протестами и официальными предупреждениями.

Эти заявления регулярно попадали в новости. По распространенным историческим подсчетам, к 1964 году таких китайских предупреждений было уже более 900. Каждое из них могло восприниматься как очередное решительное предупреждение, но именно повторяемость заявлений без немедленного ответа, которого ожидали слушатели, придала этой фразе иронический оттенок. Особенно популярной она стала в советском информационном пространстве.

Откуда взялось известное ироничное выражение: смотрите видео от "Интересная история"

Так политическая фраза превратилась в бытовую шутку. Теперь ею называют ситуации, когда человек угрожает, обещает строгие меры, но его слова уже никто не воспринимает всерьез.

Чем можно заменить это выражение?

Если хочется выразиться проще или избежать ироничной фразы, можно сказать:

Пустые / бессодержательные угрозы – когда за словами не стоят намерения действовать;

когда за словами не стоят намерения действовать; угрозы на словах – когда человек лишь запугивает;

когда человек лишь запугивает; только пугает, а ничего не делает – живой разговорный вариант;

– живой разговорный вариант; много слов, а дела нет – когда обещания не переходят в поступки.

Или же подобрать меткий фразеологизм:

Лякати їжака голим задом (або голими ногами ) – пытаться запугать кого-то тем, что для него совсем не страшно или даже смешно.

(або ) – пытаться запугать кого-то тем, что для него совсем не страшно или даже смешно. Похожий вариант – "Налякав кота сосискою".

Грозити пальцем небу – совершать бессмысленные, бессильные попытки запугать.

– совершать бессмысленные, бессильные попытки запугать. Лаятися на вітер – сыпать угрозами или проклятиями, которые ни к чему не обязывают и не имеют силы.

– сыпать угрозами или проклятиями, которые ни к чему не обязывают и не имеют силы. Собака бреше, а караван іде – делать свое, не обращая внимания на пустые угрозы.

Кулаками махати після бійки – проявлять решительность или угрожать тогда, когда это уже утратило всякий смысл.

Обратите внимание! Недавно мы рассказывали, почему собаки – "брешуть", об интересных фразеологизмах, в которых можно встретить это словосочетание.

Само выражение "последнее китайское предупреждение" понятно и употребляется в украинском языке, однако его следует использовать с учетом контекста. Если речь идет о реальном дипломатическом заявлении или военной угрозе, ироническое значение может быть неуместным.

"Последнее китайское предупреждение" – это напоминание о том, что грозные слова еще не означают решительных действий. А когда предупреждение повторяют слишком часто, оно теряет силу и превращается в шутку.