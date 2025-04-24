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Освіта Освіта в Україні В Україні зменшилася кількість школярів, – Держстат
24 квітня, 18:11
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В Україні зменшилася кількість школярів, – Держстат

Марія Волошин
Основні тези
  • Станом на початок 2024/25 навчального року в Україні навчали 3 743 887 учнів.
  • Це на 4,3% менше ніж у попередньому році.

Станом на початок 2024/25 навчального року в закладах освіти навчалися 3 743 887 учнів. Це на 4,3% менше, ніж було у попередньому році.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики України.

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Кількість учнів у школах зменшилася 

У Держстаті також оприлюднили важливі дані про загальну середню освіту в Україні у 2024 році. 

  • 12,3 тисячі закладів загальної середньої освіти налічували станом на початок 2024/25 навчального року (найбільше – у Львівській області (1077 закладів));
  • 3743,9 тисяч учнів, 72% з них – у міській місцевості;
  • 305 учнів та 31 учитель припадає на один заклад загальної середньої освіти в Україні.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Чи закриватимуть гімназії та початкові школи в Україні

  • В Україні не закриватимуть гімназії та початкові школи у межах реалізацієї реформи старшої школи "Профільна".
  • У МОН кажуть, що реформа вимагає реорганізації мережі закладів освіти, однак масового закриття шкіл не відбудеться.
  • Гімназії й початкові школи (1 – 9, 5 – 9, 1 – 4 класи) не закриватимуть. Проте реформа пропонує змінити тип окремих закладів освіти. Деякі з них стануть ліцеями (навчатимуть переважно старшокласників), інші – гімназіями та початковими школами, які збиратимуть дітей громади відповідного віку.
  • Початкова школа лишиться якнайближче до місця проживання дитини.