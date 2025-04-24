Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики України.
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Кількість учнів у школах зменшилася
У Держстаті також оприлюднили важливі дані про загальну середню освіту в Україні у 2024 році.
- 12,3 тисячі закладів загальної середньої освіти налічували станом на початок 2024/25 навчального року (найбільше – у Львівській області (1077 закладів));
- 3743,9 тисяч учнів, 72% з них – у міській місцевості;
- 305 учнів та 31 учитель припадає на один заклад загальної середньої освіти в Україні.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Чи закриватимуть гімназії та початкові школи в Україні
- В Україні не закриватимуть гімназії та початкові школи у межах реалізацієї реформи старшої школи "Профільна".
- У МОН кажуть, що реформа вимагає реорганізації мережі закладів освіти, однак масового закриття шкіл не відбудеться.
- Гімназії й початкові школи (1 – 9, 5 – 9, 1 – 4 класи) не закриватимуть. Проте реформа пропонує змінити тип окремих закладів освіти. Деякі з них стануть ліцеями (навчатимуть переважно старшокласників), інші – гімназіями та початковими школами, які збиратимуть дітей громади відповідного віку.
- Початкова школа лишиться якнайближче до місця проживання дитини.