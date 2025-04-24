Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Державну службу статистики України.

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Кількість учнів у школах зменшилася

У Держстаті також оприлюднили важливі дані про загальну середню освіту в Україні у 2024 році.

12,3 тисячі закладів загальної середньої освіти налічували станом на початок 2024/25 навчального року (найбільше – у Львівській області (1077 закладів));

3743,9 тисяч учнів, 72% з них – у міській місцевості;

305 учнів та 31 учитель припадає на один заклад загальної середньої освіти в Україні.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

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