Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.
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Количество учеников в школах уменьшилось
В Госстате также обнародовали важные данные об общем среднем образовании в Украине в 2024 году.
- 12,3 тысячи учреждений общего среднего образования насчитывали по состоянию на начало 2024/25 учебного года (больше всего – во Львовской области (1077 заведений));
- 3743,9 тысяч учеников, 72% из них – в городской местности;
- 305 учеников и 31 учитель приходится на одно заведение общего среднего образования в Украине.
Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.
Будут ли закрывать гимназии и начальные школы в Украине
- В Украине не будут закрывать гимназии и начальные школы в рамках реализации реформы старшей школы "Профильная".
- В МОН говорят, что реформа требует реорганизации сети учебных заведений, однако массового закрытия школ не произойдет.
- Гимназии и начальные школы (1 – 9, 5 – 9, 1 – 4 классы) не будут закрывать. Однако реформа предлагает изменить тип отдельных учебных заведений. Некоторые из них станут лицеями (будут обучать преимущественно старшеклассников), другие – гимназиями и начальными школами, которые будут собирать детей общины соответствующего возраста.
- Начальная школа останется как можно ближе к месту жительства ребенка.