Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную службу статистики Украины.

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Количество учеников в школах уменьшилось

В Госстате также обнародовали важные данные об общем среднем образовании в Украине в 2024 году.

12,3 тысячи учреждений общего среднего образования насчитывали по состоянию на начало 2024/25 учебного года (больше всего – во Львовской области (1077 заведений));

3743,9 тысяч учеников, 72% из них – в городской местности;

305 учеников и 31 учитель приходится на одно заведение общего среднего образования в Украине.

Теперішня ситуація в Україні змушує шукати альтернативні способи навчання. Такі як дистанційна ліцензована школа "Оптіма", яка забезпечує якісний і безперервний навчальний процес навіть при форс-мажорних обставинах.

Будут ли закрывать гимназии и начальные школы в Украине