В Україні за один навчальний рік "скоротили" понад 300 шкіл: у МОН назвали причини

Станом на кінець 2022/2023 навчального року в Україні працювало 12 930 шкіл. На кінець 2023/2024 навчального року їх стало 12 592.

Тобто кількість шкіл скоротилася на 338 за один навчальний рік. Про це в інтерв'ю "РБК-Україна" розповіла заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

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Скільки шкіл функціонує в Україні

Посадовиця розповіла, що станом на вересень 2024 року в Україні працюють 12 268 шкіл.

Найбільше скорочення відбулося в Запорізькій (на 65 одиниць) та Тернопільській (на 34) областях. Це ті регіони, де відбувається укрупнення шкіл. Натомість збільшилася кількість шкіл лише в Києві (на 11) та в Кіровоградській області, де стало на дві школи більше,

– зазначила Кузьмичова.

І додала, що зменшення кількості шкіл, які працюють, також пов'язане з окупацією. Частина шкіл на окупованих територіях через це перебуває на простої. На Київщині кількість шкіл не змінилася.

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Скільки шкіл зазначи пошкоджень через війну

Війна, за словами заступниці Лісового, принесла значні втрати в освітній інфраструктурі через обстріли та бомбардування.

Від початку бойових дій постраждали 3524 заклади освіти, з них 360 зруйновано повністю. Це 14,81% від усіх закладів освіти. Серед постраждалих – 1663 школи, з яких 201 втрачена повністю,

– уточнила вона.

Найбільше постраждали школи в Харківській, Донецькій, Дніпропетровській, Київській, Херсонській, Миколаївській, Луганській, Сумській, Чернігівській областях та у Києві. 879 шкіл розташовані на тимчасово окупованих територіях.