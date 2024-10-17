Чиновники кажуть, що загалом регіони в Україні готові до зими. Де вже подали тепло, зокрема до закладів освіти, розповідає Освіта 24.

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У яких містах подали тепло до шкіл

Зазвичай опалювальний сезон в Україні стартує в середині жовтня. Першими отримують тепло заклади освіти, культури та медицини. Натомість у регіонах можуть коригувати подачу тепла залежно від температури надворі.

Київ

У столиці України 14 жовтня стартував опалювальний сезон для шкіл та інших закладів соціальної сфери.

Житомир

У Житомирі з 16 жовтня стартує опалювальний сезон.

Черкаси

У Черкасах розпочали опалювальний сезон у закладах освіти з 14 жовтня.

Ужгород

В Ужгороді офіційно розпочався опалювальний сезон для закладів освіти, культури, соціального захисту населення та медзакладів 14 жовтня.

Дніпро

Згідно з проєктом розпорядженням мера міста Бориса Філатова, опалювальний сезон у Дніпрі розпочнеться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів опуститься нижче +8°C. У пріоритеті – об'єкти соціальної інфраструктури.

Чернівці

Опалювальний сезон у Чернівцях вже розпочали, бо на виконкомі отримали запит на подачу тепла від обласного перинатального центру. Мешканці отримають тепло згодом.

Львів

11 жовтня у місті для кількох установ, зокрема медичних, розпочали подачу тепла. До слова, за зверненням керівників установ Львівтеплоенерго може подати тепло. У мерії кажуть: якщо школи, садочки, лікарні потребують тепла, то можуть надсилати відповідне звернення.

Чернігів

У місті 15 жовтня стартував опалювальний сезон. Тепло почали подавати до закладів соціальної інфраструктури – освіти та медицини.

Тернопіль

Садки, школи та лікарні міста почали опалювати з 14 жовтня.

Рівне

Опалювальний сезон у Рівному стартує з 17 жовтня.

Івано-Франківськ

З 17 жовтня у місті розпочинається опалювальний сезон для закладів освіти, охорони здоров'я та соціальної сфери.

Вінниця

Для шкіл, садочків, лікарень та інших бюджетних закладів Вінницької громади з 14 жовтня стартував опалювальний сезон.

Зауважимо, що для житлових будинків розпочнуть опалювальний сезон, коли середньодобова температура сягне позначки у 8°C і триматиметься на такому рівні щонайменше три доби.

Зверніть увагу! Раніше ми інформували про те, як школи готують до зими і чи буде навчання взимку у разі відсутності світла. Про це читайте за посиланням.