Українських учнів назвали одними з найвмотивованіших у навчанні під час презентації PISA-2022
Джерело:Освіторія
Українські школярі не сильно понизили рівень своїх знань за останні роки. Навіть попри пандемію коронавірусу та повномасштабну війну.
Про це заявив очільник директорату освіти і навичок Організації економічного співробітництва та розвитку Андреас Шляйхер під час презентації результатів дослідження PISA-2022.
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Українських учнів назвали одними з найвмотивованіших у навчанні
Він заявив, що наша держава має найкращі результати серед країн, які витратили найменше коштів на навчання одного учня.
Також він наголосив на високому рівні цифровізації в Україні.
Шляйхер додав і те, що українські школярі заявили про надзвичайно високий рівень приналежності до школи. За його словами, це ознака того, що наші педагоги не лише викладають предмет, але й надають учням емоційну підтримку у час війни.
Все ж очільник вищезгаданого директорату акцентував, що школярі в Україні потребують покращення у використанні навичок (зокрема математичних) у реальному житті. І зауважив суттєву різницю у навчанні дітей із заможних та менш заможних родин.
Ось що ми можемо дізнатися на прикладі України. Навіть за таких важких умов ніколи не слід відступати від освіти – це запорука кращого майбутнього,
– заявив Шляйхер.
- Раніше ми писали, що 5 грудня оприлюднили результати PISA-2022 – міжнародного дослідження якості освіти.
- Воно оцінює здатність 15-річних учнів застосовувати знання й уміння з читання, математики та природничо-наукових дисциплін у житті.
- Деталі читайте за посиланням.