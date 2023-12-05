Українських учнів назвали одними з найвмотивованіших у навчанні під час презентації PISA-2022

Українські школярі не сильно понизили рівень своїх знань за останні роки. Навіть попри пандемію коронавірусу та повномасштабну війну.

Про це заявив очільник директорату освіти і навичок Організації економічного співробітництва та розвитку Андреас Шляйхер під час презентації результатів дослідження PISA-2022.

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Українських учнів назвали одними з найвмотивованіших у навчанні

Він заявив, що наша держава має найкращі результати серед країн, які витратили найменше коштів на навчання одного учня.

Також він наголосив на високому рівні цифровізації в Україні.

Шляйхер додав і те, що українські школярі заявили про надзвичайно високий рівень приналежності до школи. За його словами, це ознака того, що наші педагоги не лише викладають предмет, але й надають учням емоційну підтримку у час війни.

Все ж очільник вищезгаданого директорату акцентував, що школярі в Україні потребують покращення у використанні навичок (зокрема математичних) у реальному житті. І зауважив суттєву різницю у навчанні дітей із заможних та менш заможних родин.

Ось що ми можемо дізнатися на прикладі України. Навіть за таких важких умов ніколи не слід відступати від освіти – це запорука кращого майбутнього,

– заявив Шляйхер.