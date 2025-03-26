"Наймасштабніші зміни за весь час": скільки освітніх просторів оновили в Україні

Протягом двох років в Україні оновили понад 1 тисячу просторів освітньої інфраструктури. В уряді заявляють, що це наймасштабніші інфраструктурні зміни в системі освіти за весь час.

Про це повідомив у телеграмі віцепрем'єр-міністр Михайло Федоров, зазначає 24 Канал. Він також анонсував будівництво і модернізацію до 2026 року ще понад 1,5 тисячі освітніх просторів.

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Скільки освітніх просторів оновили в Україні

Посадовець зазначив, що у багатьох українців державні школи, профтехи та університети асоціюються зі старими радянськими будівлями із червоною підлогою, зеленими стінами, старими лампами, відсутністю сучасної техніки та якісних укриттів.

Людину формує простір, у якому вона перебуває, тому щойно почали працювати з оновленою командою МОН, одразу взялися за оновлення освітньої інфраструктури. За два роки ми оновили 1 000+ просторів, це наймасштабніші інфраструктурні зміни в системі освіти за весь час,

– повідомив віцепрем'єр.

У цифрах це:

200 підземних шкіл-укриттів, які забезпечують безперервне навчання під час повітряних тривог.

200 сучасних майстерень у профтехах. Учні набувають практичного досвіду, який робить їх конкурентоспроможними на ринку праці.

100+ інноваційних лабораторій – це простір для експериментів, наукових досліджень та роботи з новітніми технологіями.

210 оновлених шкільних харчоблоків.

963 осередки "Захисту України", де формують навички, які допоможуть захищати себе та свою країну.

Федоров при цьому наголосив: заклад освіти повинен бути сучасним, з новою технікою, яка відповідає викликам часу, і безпечним укриттям.

До 2026 року збудуємо та модернізуємо понад 1 500 освітніх просторів. Це не просто ремонт, а системна трансформація освіти, яка забезпечить доступ до якісного й безпечного навчання,

– повідомив посадовець.

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