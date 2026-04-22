Освіта в Україні
22 квітня, 14:23
На українську освіту скерували 91 мільйон доларів

Марія Волошин
Основні тези
  • Українська освіта отримає 91 мільйон доларів від ЮНІСЕФ для підтримки дітей, школярів та освітян до 2026 року.
  • Кошти дозволять охопити приблизно 1 мільйон дітей формальною та неформальною освітою.

Українська освіта отримає від міжнародних партнерів 91 мільйон доларів. Кошти скерують у межах співпраці з ЮНІСЕФ у 2026 році.

Про це повідомляє Міністерство освіти і науки України. Кошти спрямовані на підтримку дітей, школярів та освітян. 

Дивіться також Президент Могилянки не радить після школи вступати за кордон: про що попереджає 

На що скерують кошти?

Очільник МОН Оксен Лісовий під час зустрічі з новопризначеною головою Представництва ЮНІСЕФ в Україні Анн-Клер Дюфей підписали Річний план робіт на 2026 рік. Документ є частиною Спільної програми уряду України та ЮНІСЕФ на 2025 – 2029 роки.

Вищезгадані кошти дозволять охопити приблизно 1 мільйон дітей формальною та неформальною освітою. Зокрема, програмами раннього розвитку та розвитку навичок молоді.

Зверніть увагу! З 2027 року повноцінно впроваджуватимуть реформу старшої профільної школи. Учні вчитимуться 12 років.

ЮНІСЕФ є одним із найбільших партнерів, який системно підтримує освіту нашої країни. Cпівпраця охоплює три пріоритетні напрями:

  • розширення рівного доступу до якісної дошкільної освіти та трансформацію дошкілля;

  • відновлення навчання, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища для учнів;

  • зміцнення системи профорієнтації та розвитку навичок. 

Фокус нашої співпраці у 2026 році – доступ дітей до освіти, підтримка вчителів, шкіл та садочків, енергонезалежність закладів освіти, подолання освітніх втрат, а також посилення спроможності системи освіти на рівні громад, 
– зазначив Лісовий.

Дивіться також Ректор Могилянки розповів про важливу шкільну реформу, яка вплине на вищу освіту 

У школах України створять освітні простори за 700 мільйонів

  • Недавно посадовці виділять 700 мільйонів гривень на створення сучасних освітніх просторів у школах, у своєму телеграм-каналі повідомила очільниця українського уряду Юлія Свириденко.
  • Вона зазначила, що у межах впровадження НУШ продовжують оновлення навчальних просторів у школах.
  • Посадовиця уточнила, що в Україні змінюють підхід до облаштування: від точкового дооснащення – до повного ремонту класів.
  • Кошти спрямовані на техніку, мультимедійне обладнання, меблі для кабінетів біології, географії, математики, фізики, хімії та STEM-лабораторій, заявила Свириденко.