Для деокупованих територій потрібна програма вивчення української як іноземної, – Пройдаков

Для деокупованих територій України треба готувати програму вивчення української мови як іноземної. Не можна відразу навчати дітей за програмою, ідентичною до київської.

Так вважає учитель української мови та літератури Артур Пройдаков, який є найкращим педагогом 2021 року у нашій країні за версією Global Teacher Prize. Він, до слова, у 2023 році потрапив у десятку найкращих учителів світу.

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Яка мовна програма потрібна для деокупованих територій

Учитель вважає, що треба створити розважальні візуальні підручники. При цьому починати з елементарного. Зокрема, не боятися викладати десятикласникам ази української мови й зосереджуватися на мовленні.

Такі програми треба створювати вже зараз. Після деокупації ключовими є дві речі: освіта і фінансовий ресурс,

– наголосив Пройдаков.

І додав, що чимало людей живе у режимі "какая разніца".

Їх треба перетягувати на свій бік і лагідно через їхніх дітей впливати на них. Ключове – це діти. Діти можуть міняти свої позиції,

– переконаний вчитель.

Зауважимо, Артур Пройдаков народився в місті Кадіївка (наразі це окупована частина Луганської області). У листопаді 2014 року був змушений покинути дім через війну. Після 24 лютого 2022 року організував курси з української мови для переселенців.

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