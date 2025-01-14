Навчатимуться ближче до дому: як змінять систему здобуття освіти дітей з ООП

В Україні стартує реалізація нового проєкту "Психолого-педагогічне забезпечення якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами, орієнтоване на їхнє інтегрування в загальноосвітній простір в умовах інноваційних моделей надання їм освітніх послуг". Його мета – створити сучасну систему підтримки, яка дасть змогу дітям з ООП навчатися ближче до дому.

Про це інформує 24 Канал з посиланням на Міністерство освіти і науки України. Проєкт реалізовують у школах Житомирської, Київської, Львівської областей і Києва з жовтня 2024 до вересня 2026 року.

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Як змінять систему здобуття освіти дітей з ООП

Команда експертів уже провела зустрічі в пілотних школах Стрия, Бердичева та Фастова, де обговорили організацію транспорту, нові методики навчання, а також можливості ефективно вчитися вдома та у спеціалізованих школах.

Також новий проєкт передбачає створення спеціальних класів із сучасним обладнанням і методиками в школах, де вже є інклюзивне навчання. Це дасть змогу дітям з ООП навчатися разом з однолітками, розвиватися та адаптуватися в суспільстві.

Відкриття спеціальних класів у школах та розроблення сучасних навчальних програм – це крок до того, щоб кожна дитина з особливими освітніми потребами могла вчитися якісно, рости серед однолітків, знаходити друзів і відчувати себе важливою частиною суспільства. Це про те, щоб у кожної дитини був шанс на успіх і щасливе дитинство, – повідомив заступник очільника МОН Андрій Вітренко.

У МОН зазначають, що Україна прагне побудувати ефективну систему освіти, яка дасть змогу дітям з ООП досягти максимального потенціалу розвитку. Цей освітній проєкт допоможе розробити алгоритми роботи та перевірити, як працює система психолого-педагогічної підтримки для якісної освіти дітей з особливими освітніми потребами наближеної до їхнього місця проживання.

Новий освітній проєкт передбачає відкриття / трансформацію спеціальних класів на базі шкіл та створення нового освітнього продукту, спрямованого на поліпшення освітніх послуг для дітей з ОПП, зокрема з інвалідністю, в Україні в умовах проживання в родині.