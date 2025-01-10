Зокрема, у новому законі вперше регламентували робочий час та педагогічне навантаження вихователя. Про це інформує 24 Канал з посиланням на Osvita.ua.

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У більшості працівників дитсадків зросла кількість годин на ставку

Тепер тривалість робочого часу педагога дитсадка на тиждень на одну тарифну ставку включає два поняття:

педагогічне навантаження;

методичну роботу.

Педагогічне навантаження є безпосереднім здійсненням освітнього процесу з вихованцями. Інша частина робочого часу передбачає методичну, організаційну роботу та іншу педагогічну діяльність.

Тож тривалість робочого часу на одну тарифну ставку для керівника, вихователя-методиста, соціального педагога, асистента вихователя становитиме 35 годин на тиждень, а для вихователя, практичного психолога та інших педагогічних працівників – 30 годин на тиждень.

З цього загального обсягу педагогічної роботи на тиждень виокремили обсяг педагогічного навантаження, яке становить:

для вихователя, інструктора з фізкультури – 25 годин на тиждень;

музичного керівника – 24 години на тиждень;

практичного психолога, вчителя-дефектолога, вчителя-логопеда – 20 годин на тиждень;

керівника гуртка (студії, секції тощо), вчителя – 18 годин на тиждень.

Але через невідповідність підзаконних актів щодо нарахування зарплат новому закону з'явилась юридична невизначеність. Адже оплата праці педпрацівників здійснюється лише за педагогічне навантаження.

Тому освітній омбудсмен Надія Лещик у своєму зверненні до влади наголосила, що для окремих категорій педпрацівників, для яких зменшили педагогічне навантаження, це означає зменшення заробітної плати до розробки нових нормативних документів про оплату праці.