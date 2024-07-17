У МОН розповіли, чи зможуть українські студенти вчитися у вишах Литви безоплатно

Очільник Міносвіти України Оксен Лісовий заявив, що відомство просить міжнародних партнерів зберегти всі чинні програми підтримки для українських учнів і студентів у Литві. Як тих, хто вже перебуває у цій країні, так і для можливих новоприбулих.

Відповідне повідомлення з'явилося на тлі інформації литовського ЗМІ про те, що влада Литви з вересня перестане відшкодовувати витрати на навчання для українських студентів на прохання нашої держави. Мовилося про тих студентів, які вступатимуть у виші Литви цьогоріч. У МОН натомість цитують слова міністерки освіти, науки та спорту Литви пані Радвіле Моркунайте-Мікуленене про те, що її держава віддана підтримці України.

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Як Литва підтримуватиме українських студентів і школярів

Посадовиця також зазначила, що українські учні і студенти, які вже перебувають у Литві, матимуть незмінні умови підтримки.

У МОН повідомляють, що Литва продовжуватиме таку підтримку:

Українських студентів, які зараз навчаються у литовських ЗВО: для них залишаються ті ж умови навчання і підтримки до завершення їхнього навчання. Українських учнів, які зараз навчаються в литовських школах: їм надають можливість вступати в ЗВО Литви на рівних умовах з литовськими учнями. Водночас для українських вступників не потрібно складати іспит з литовської мови. Українських учнів, які перебувають у Литві, але продовжують вчитися дистанційно в українських школах і не навчаються в литовській системі освіти, а також студенти магістратури – для них існують спеціальні стипендії іноземним громадянам для вступу в литовські ЗВО. Міністри домовились продовжувати пошук можливостей для збільшення кількості таких стипендій, а також пріоритетизацію для вступників з України.

Одна тисяча українських студентів зараз навчається в литовських ЗВО, і ми продовжимо їхню підтримку,

– заявив заступник міністра освіти, науки та спорту Литви Юстас Нугарас.

Водночас Литва готова не тільки продовжувати теперішню підтримку, а й створювати нові можливості для допомоги українським здобувачам освіти.

Чи мають українські студенти рівні права з литовськими у Литві

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Заступник Лісового Михайло Винницький при цьому заявив, що відтепер українські вступники, які закінчили литовські школи, мають змогу вступити практично на рівних умовах з литовцями – але без обов'язкового складання іспиту з литовської мови.

І це створює додаткові можливості для українських студентів у Литві. Тепер вони мають змогу не просто вступати за квотами, кількість яких обмежена, а вступати на місця за загальним конкурсом, яких у рази більше. Тим паче, що ЗВО Литви мають чи не найбільшу кількість англомовних бакалаврських програм в Європі. Литовська сторона знайшла спосіб, як нашим студентам зробити ліпші можливості для здобуття вищої освіти,

– заявив він.

Натомість заступник міністра освіти, науки та спорту Литви зазначив, що деякі українські діти, які не вчаться в литовських школах, не мають можливості інтегруватися в місцеві громади.

Це, безумовно, перешкоджає їхній соціалізації та впливає на їхній психологічний стан. Це потрібно змінити. І саме тому ми створюємо додаткові можливості, запроваджуючи стипендії, щоб вони також мали змогу вступати в литовські ЗВО,

– уточнив Лукошіус.

Зі свого боку МОН закликає українських дітей, які перебувають за кордоном, навчатися в місцевих школах і водночас продовжувати вивчати українознавчий компонент.

У відомстві також нагадали, що з 2022 Литва дозволила українцям, які вимушено переїхали від війни, навчатися у своїх ЗВО безкоштовно. І повідомили, що цьогоріч ця країна продовжить компенсувати вартість навчання українським студентам – але тим, хто вже вступив до ЗВО Литви.