Міносвіти запустило навчальну платформу для ветеранів: які можливості відкриваються з нею

Міністерство освіти створило та презентувало платформу, на якій ветерани та ветеранки зможуть пройти навчання в рамках перекваліфікації.

Міністр освіти Оксен Лісовий 5 грудня, на своїй фейсбук-сторінці повідомив про створення освітньої платформи для ветеранів й ветеранок, пише 24 Канал.

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Які можливості дає нова освітня платформа від МОН

МОН презентувало платформу "Освіта для ветеранів" з освітніми можливостями для тих військових, хто бажає перекваліфікуватися та знайти себе у цивільному житті.

Презентували один з інструментів, що дасть змогу нашим захисникам і захисницям, які повертаються до цивільного життя, знайти доступні можливості для оновлення знань у тих сферах, які їм були цікавими до служби, або набути нових – через перекваліфікацію,

– зазначив Оксен Лісовий.

Нові можливості розробило Міністерством освіти і науки України за підтримки партнерів з програми Skills4Recovery, яку реалізовують GIZ та SFPL.

Що пропонує платформа?

Новий ресурс містить понад 1 200 освітніх можливостей:

короткострокові курси,

програми перекваліфікації,

повноцінні навчальні програми у закладах професійної, передвищої і вищої освіти.

Вона також містить каталог програм формального й неформального навчання із детальною інформацією про доступність закладів, умови вступу, форми навчання та фінансування програм.

Ветеранська політика у сфері освіти не обмежується пільгами й бюджетними місцями, вона насамперед – про нові можливості, які ми можемо запропонувати нашим ветеранам і ветеранкам відповідно до їхніх освітніх інтересів та потреб,

– підсумував Лісовий.

Зручний інтерфейс дає змогу одразу визначити рівень освіти, який вас цікавить та дізнатися про потреби у фахівцях на ринку праці – найбільш потрібні професії зараз.