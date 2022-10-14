Використають як докази: на деокупованій частині Харківщини знайшли сотні російських підручників
Джерело:Сергій Болвінов
Українські військові продовжують успішний контрнаступ та відвойовують у росіян все більше загарбаних територій нашої держави. Зокрема, повертають з окупації населені пункти Харківщини.
При цьому на загарбаних територіях України окупанти русифікували населення. Особливо інтенсивно намагалися поширювати "русский мір" на учнів.
Важливо Кидали у катівні: як вчителі на Харківщині страждали через відмову співпрацювати з росіянами
На Харківщині знайшли сотні російських підручників
Начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що у деокупованому селищі міського типу Борова виявили близько 700 російських підручників. Книги знайшли у місцевій школі.
Серед підручників були посібники з історії Росії, російської мови, а також суспільствознавства з російським триколором на обкладинці.
Книги будуть використані як речові докази у справі проти колаборантів",
– написав Болвінов.
Під час окупації, за словами чиновника, вчителі-колаборанти з Борівської громади їздили на педагогічну конференцію до тимчасово окупованого Куп'янська. Там їх налаштовували працювати за російськими стандартами.
Окупанти карали українських вчителів на Харківщині
Більшість українських педагогів, які опинилися в окупації на Харківщині, вчиняли супротив росіянам. Через це окупанти запроторювали вчителів у склади, відділки, заводські приміщення і знущалися. Місцевих шокувала кількість установ, які окупанти переробили під катівні.
Як росіяни знищували українську освіту в області
Під час окупації російські військові разом з колаборантами масово нищили підручники й українську символіку. Місцеві вчителі натомість частину книг змогли сховати й таким чином урятувати. Окупанти також переслідували і кидали до в'язниці найактивніших учителів.
Загарбники понад усе хотіли розпочали навчальний рік в окупованих містах і селах області за російськими програмами. Вони обіцяли педагогам посади та високі зарплати за русифікацію українських дітей. Ті, що погодились, згодом працювали за їжу. Дехто з батьків під тиском окупантів таки погодився віддати дітей до російської школи.
Та на початку вересня Харківщину звільнила українська армія.
Читайте Росіяни на окупованих територіях змушують учителів русифікувати дітей: що загрожує за співпрацю
Що загрожує вчителям за співпрацю з окупантами
Освітній омбудсмен Сергій Горбачов розповів, що наші вчителі з окупованих територій масово скаржаться на загарбників. Педагоги пишуть, що окупаційна влада примушує їх викладати у школах. Він також нагадав, що за добровільну співпрацю з окупантами вчителі будуть покарані законом. При цьому, переконаний освітній омбудсмен, таким педагогам мають заборонити надалі вчити дітей.