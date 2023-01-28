Як відбуватиметься вступ до вишів для абітурієнтів з тимчасово окупованих територій

Загарбницька війна Росії проти України триває. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій вступатимуть до українських вишів дистанційно.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України. Вступна кампанія цьогоріч традиційно розпочнеться наприкінці весни.

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Дистанційно та без НМТ: деталі вступу для абітурієнтів з ТОТ

Вступна кампанія у вищих навчальних закладах розпочнеться наприкінці весни. Абітурієнти з тимчасово окупованих територій зможуть вступити в українські виші дистанційно.

Для цього їм не потрібно буде складати НМТ – національний мультипредметний тест. У Мінреінтеграції додали, що такі умови вступу стосуються школярів, які зареєстровані та перебувають на окупованій території.

Наразі процедура вступу ще перебуває на стадії опрацювання, її оприлюднять пізніше. Але вже зараз відомо, що після зарахування до вишу впродовж 3 місяців після початку навчання абітурієнт повинен буде укласти договір про здобуття освіти,

– зазначили у міністерстві.

Всі пільги та категорії тих, на кого вони поширюються, у 2023 році збережуть. Детальніше про це можна буде дізнатися навесні.

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