Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины. Вступительная кампания традиционно начнется в конце весны.

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Дистанционно и без НМТ: детали поступления для абитуриентов с ВОТ

Вступительная кампания в высших учебных заведениях начнется в конце весны. Абитуриенты с временно оккупированных территорий смогут поступить в украинские вузы дистанционно.

Для этого им не нужно будет составлять НМТ – национальный мультипредметный тест. В Минреинтеграции добавили, что такие условия поступления касаются школьников, зарегистрированных и находящихся на оккупированной территории.

В настоящее время процедура вступления еще находится в стадии обработки, ее обнародуют позже. Но уже сейчас известно, что после зачисления в вуз в течение 3 месяцев после начала обучения абитуриент должен будет заключить договор о получении образования,

– отметили в министерстве.

Все льготы и категории тех, на кого они распространяются, сохранят в 2023 году. Детальнее об этом можно будет узнать весной.

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